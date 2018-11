Le National va débattre du budget 2019

Le National a entamé mardi un débat fleuve de plusieurs jours sur le budget 2019 de la Confédération. Alors que la droite veut continuer de miser sur la rigueur, la gauche appelle à desserrer les cordons de la bourse en période d'excédents.

Le budget proposé par le gouvernement mise sur des recettes de 73,556 milliards de francs et prévoit des dépenses de 72,296 milliards. Soit un excédent de 1,260 milliard. La commission des finances du National a passé aux cribles toute une série de propositions de modification. Elle n'en a retenu qu'une poignée et prévu de réduire les dépenses de 70,2 millions. Beaucoup de décisions ont toutefois été prises sur le fil du rasoir et le plénum pourrait s'en écarter.

Droite économe

La droite, UDC en tête, va plaider pour des coupes supplémentaires. «Nous ne profiterons pas éternellement de l'embellie actuelle», a estimé Franz Grüter (UDC/LU). Plusieurs réformes, comme celle de l'AVS ou de la fiscalité des époux, plomberont les finances. Pas question donc de prendre des décisions à la légère. Il faut continuer de résorber la dette, a poursuivi le Lucernois.

Le discours pourrait séduire le PLR dans quelques domaines. La situation reste assez tendue, il faut savoir poser des priorités, selon Albert Vitali (PLR/LU). Et de souligner la nécessité de réformer l'imposition des entreprises pour maintenir la prospérité.

Investir dans l'avenir

Rien n'oblige à l'austérité. D'autant plus que le Conseil fédéral ne dépense pas à tire-larigot, a rétorqué Alois Gmür (PDC/SZ). La gauche défendra quant à elle, hormis pour l'armée, un budget plus généreux.

Est-ce normal avec un tel excédent de ne pas investir dans l'avenir, s'est interrogé en substance Samuel Bendahan (PS/VD). Il faut une politique plus ambitieuse pour la population. Chaque franc investi dans la formation ou les infrastructures sera multiplié dans les prochaines années, a lancé le Vaudois.

Personnel, développement et asile

Les députés devraient déjà pouvoir se prononcer mardi sur les dépenses liées au personnel ainsi que sur celles concernant l'aide au développement et l'asile. Ils poursuivront leurs discussions mercredi et jeudi.

Le Conseil des Etats se prononcera quant à lui lundi prochain. Sa commission des finances souhaite notamment libérer 98,2 millions de plus pour la formation et la recherche. Au National, des propositions allant dans le même sens seront présentées par le camp rose-vert. Une majorité du groupe PDC apporte son soutien. (ats/nxp)