Le «Neuchâtel» en panne, les 108 passagers évacués

Le célèbre bateau à vapeur «Neuchâtel» est tombé en panne dimanche sur le lac de Neuchâtel au large d'Hauterive (NE). Les 108 passagers ont été évacués et transbordés sur un autre bateau de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM).

Le Neuchâtel en panne https://t.co/Hn7oWloq57 — Radio RTN (@radiortn) 11 juin 2018

«Le bateau ne pouvait plus avancer et produire de la vapeur en raison d'une petite défaillance d'une pièce électrique», a déclaré lundi le directeur de la LNM, Jean-Luc Rouiller, sur les ondes de la radio locale RTN. «Le Neuchâtel a donc été mis à l'ancre et un autre bateau de la compagnie a été contacté afin de faire un transbordement des passagers en toute sécurité.»

Le directeur de la LNM estime que le bateau à vapeur de la compagnie n'a pas des problèmes particuliers. Sur les 100 dernières courses, aucune panne n'a été constatée. (ats/nxp)