Le PDC doit lutter contre la barre fatidique des 10%

Carte blanche à Gerhard Pfister

«Faites entendre votre voix!»





«Le climat politique est marqué par la polarisation et les blocages. La campagne pour les élections n’échappe pas à la règle. Aux slogans provocateurs et aux affiches-chocs, le PDC préfère répondre de manière concrète à vos préoccupations quotidiennes. Donner un coup de frein aux coûts de la santé pour diminuer les primes d’assurance maladie. Mieux concilier vie professionnelle et familiale avec un congé paternité de deux semaines, la flexibilisation des modèles de travail et davantage de places d’accueil pour les enfants. Supprimer la discrimination des couples mariés au niveau fiscal et à la retraite. Garantir le niveau des rentes et soutenir plus fortement financièrement les proches aidants. Le PDC veut une Suisse dans laquelle la prospérité économique repose sur une croissance respectueuse de l’environnement et une solidarité renouvelée. Pour ce faire, le pays a besoin d’un centre fort. Le PDC en est le moteur et le restera plus que jamais le 20 octobre, grâce à vous.»