Le PS élabore son nouveau programme politique

Le PS élabore son nouveau programme économique appelé «Economie 4.0 - Pour tous, sans privilèges». Il a été le point fort de l'assemblée du parti samedi à Altdorf, où 60 motions ont été déposées et discutées par les délégués en vue du prochain congrès qui se prononcera sur la version finale de ce nouveau concept.

Le nouveau programme économique doit remplacer celui qui avait été adopté en 2006. La discussion qui a eu lieu à Altdorf est un «arrêt intermédiaire». Le document, élaboré par des groupes de travail, avec la participation des membres du parti, sera soumis au congrès de décembre prochain pour un débat et une adoption finale.

Le nouveau concept économique tente de répondre aux défis que représentent la numérisation de l'économie et la globalisation. Il essaie de trouver des moyens de concilier croissance et protection du climat. «Economie 4.0» veut donner des réponses à l'aide de 18 thèses regroupées en trois thématiques: investissements, règles équitables et cogestion.

Die #spdv in Altdorf nimmt zahlreiche Motionen zum Analysepapier #Wirtschaft4punkt0 an. Die Arbeitsgruppen haben also noch zu tun. Im Dezember 2018 diskutiert und entscheidet dann der #SPParteitag über das fertige Konzept. pic.twitter.com/MzpDC2qICP — SP Schweiz (@spschweiz) 24 février 2018

Investissements

Dans le domaine des investissements, le PS veut des conditions de travail correctes, un fort pouvoir d'achat et des infrastructures modernes. Il envisage notamment de développer la formation, réduire le temps de travail, investir dans la recherche, établir des institutions financières stables et promouvoir le développement durable.

En matière de règles équitables, le parti veut imposer le revenu des sociétés, le revenu du capital et les opérations financières. Il demande une lutte contre l'évasion fiscale internationale et un affranchissement de la dépendance à l'égard des énergies fossiles. Il souhaite aussi renforcer le droit du travail et le partenariat social.

S'agissant de cogestion, le PS veut renforcer et développer les services publics, promouvoir une économie durable et organiser démocratiquement un commerce solidaire. Il souhaite aussi favoriser une communauté mondiale démocratique.

Aile réformiste et JUSO

A Altdorf, l'aile réformiste sociale-libérale du PS a demandé par la voix du conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch d'abandonner la rhétorique de lutte des classes. Elle souhaite faire adopter le principe de l'économie sociale de marché.

Pour les réformistes, le PS doit aussi prendre l'initiative en matière de numérisation. Le parti doit également s'efforcer d'éliminer certaines contradictions dans son positionnement face à la globalisation et au libre-échange.

La Jeunesse socialiste (JUSO) a aussi apporté sa contribution au débat. Elle souhaite que le parti n'abandonne pas la notion de dépassement du capitalisme. Les JUSO veulent aussi abolir la propriété privée et généraliser la cogestion dans les entreprises.

Service public

En ouverture de l'assemblée, le président du PS Christian Levrat a défendu «une vision large» du service public. «Il est temps de rappeler à la direction de nos entreprises publiques que leur objectif n'est pas la maximisation de leur profit.»

L'objectif du service public doit être «la satisfaction des usagers, l'adhésion de la population, éventuellement la réduction des subventions requises», «pas les profits», «pas les bonus».

Limitation des salaires

«L'affaire Car postal» montre qu'il est essentiel de défendre l'idée du service public. Cette crise «doit sonner comme le retour du politique» dans la gestion des entreprises publiques. Christian Levrat a demandé une limitation des salaires et des bonus des patrons des ex-régies: un million pour le patron des CFF, un million pour la patronne de La Poste, c'est trop.

Les ex-régies «sont victimes de la logique de libéralisation, de privatisation, de rendements à tout prix». Certains tentent à droite d'utiliser cette affaire pour «administrer à ces entreprises publiques une dose supplémentaire de libéralisme économique». «Le PLR semble vouloir démanteler La Poste et les CFF», a conclu le président du PS. (ats/nxp)