Le PS votera Regula Rytz au lieu d'Ignazio Cassis

Une candidature vouée à l'échec

L'offensive des Verts pour décrocher un siège au Conseil fédéral ne sera pas couronnée de succès, selon le politologue bernois Claude Longchamp. «La seule chose intéressante sera le score que le ministre PLR Ignazio Cassis réalisera lors de l'élection mercredi matin».



A moins de 150 voix, ce sera un revers, a expliqué M. Longchamp mardi à Keystone-ATS. En revanche, pour l'écologiste bernoise Regula Rytz un score de plus de 100 voix représentera un succès et une déception si elle recueille moins de 80 voix.



La candidature de Regula Rytz peut être considérée comme perdue depuis que le PDC a décidé de ne pas l'auditionner. Aucun scénario réaliste ne permet d'envisager la non-élection d'un membre du Conseil fédéral, selon M. Longchamp.



Il est en outre peu vraisemblable que les Verts s'attaquent au siège de la libérale radicale Karin Keller-Sutter. Le parti risque de s'attirer des volées de bois verts s'il participe à la non-élection de la cheffe du DFJP. Si elle devait aboutir, cette attaque ne serait pas considérée comme un succès des Verts.



Avantage à rester dans l'opposition



On peut tout au plus s'attendre à un «feu de paille» ou une action symbolique si le groupe du centre (PDC, PBD, PEV) lance un candidat des Vert'libéraux dans la course. Mais il est tout à fait compréhensible que les Verts prennent leurs responsabilités après leur victoire aux élections fédérales et qu'ils veuillent briser la majorité de droite. Ils auraient donné un mauvais signal en ne se présentant pas.



Le parti a aussi réussi à faire parler de la composition du gouvernement. Un sommet de la concordance, rassemblant tous les principaux partis, devrait avoir lieu au printemps, rappelle M. Longchamp.



Les Verts peuvent en outre marquer davantage de points en étant dans l'opposition. Dans ce rôle, il leur sera plus facile de maintenir les parts d'électeurs qu'ils ont gagnées. L'UDC l'a démontré de manière convaincante.