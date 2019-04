Le Parlement divisé sur le milliard de cohésion

La Suisse devrait octroyer à l'Union européenne un nouveau «milliard de cohésion». Les deux Chambres sont d'accord sur le principe et ont posé des conditions. Des divergences demeurent toutefois sur le contenu, ont indiqué vendredi les services du Parlement.

Le Conseil fédéral avait présenté cette deuxième contribution à l'UE sur dix ans comme un geste de bonne volonté envers Bruxelles. Le soutien s'inscrit dans la volonté générale de conclure un accord cadre très délicat avec l'UE.

La somme totale à libérer sur dix ans se monte à 1,302 milliard de francs. Les fonds ne seront bloqués que si l'UE adopte des mesures discriminatoires à l'encontre de la Suisse.

Durant la session de printemps, le National a ajouté une disposition exigeant du gouvernement qu'il présente un projet afin que la Suisse puisse participer au programme d'échange d'étudiants Erasmus .

A l'unanimité, la commission de politique extérieure du National propose au plénum de biffer cet ajout. Elle refuse aussi de doubler la somme dévolue à la migration et de la faire passer à 380 millions. Le crédit pour réduire les disparités économiques et sociales serait alors plus faible (856,9 millions). (ats/nxp)