Le Pavillon Le Corbusier rouvre ses portes samedi

Les couleurs du Pavillon Le Corbusier, à Zurich, rayonnent à nouveau. Assaini après un an et demi de travaux, le dernier bâtiment réalisé par l'architecte mythique rouvre ses portes au public dès samedi.

Monument classé au patrimoine, le pavillon à deux étages et aux façades colorées se dresse dans un parc, sur la rive droite du lac de Zurich. Il est le seul bâtiment conçu par Charles-Edouard Jeanneret, alias Le Corbusier (1887-1965), en Suisse alémanique. Cette oeuvre de l'architecte chaux-de-fonnier, naturalisé français, a été inaugurée en 1967.

Adapté aux exigences modernes

Les architectes Silvio Schmid et Arthur Rüegg ont réussi à rénover le pavillon, de manière à conserver le plus possible ses caractéristiques d'origine tout en satisfaisant aux exigences d'un lieu d'expositions moderne, écrit mercredi la ville de Zurich.

Les travaux ont coûté 5 millions de francs. Ville, canton et Confédération se partagent la facture.

Expo sur l'architecte collectionneur

L'exploitation du Pavillon Le Corbusier est confiée au Musée des arts appliqués de Zurich. Le bâtiment est ouvert aux visiteurs durant sept mois par an, à la belle saison, du mardi au dimanche.

Cette année, on peut y découvrir l'exposition «Mon univers» consacrée à la passion de collectionneur du Corbusier et donnant un aperçu de son univers créatif.

Avant sa fermeture provisoire en 2017 pour cause de rénovation, le pavillon avait accueilli environ 10'000 visiteurs par saison. le bâtiment était détenu jusqu'en 2014 par la galeriste et collectionneuse Heidi Weber.

Elle y avait initié le Centre Le Corbusier, musée consacré à l'architecte. La ville a racheté les lieux il y a trois ans. (ats/nxp)