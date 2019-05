Le SRC décortique toute une série de menaces

Le SRC défend son approche

Les accusations de surveillance illégale lancées par plusieurs partis et organisations de gauche vont être analysées. En attendant, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) se défend face aux critiques.



La loi doit être respectée, a souligné la ministre de la défense Viola Amherd vendredi devant la presse. Elle ne peut pas se prononcer à ce stade sur les accusations lancées jeudi par la Jeunesse socialiste et les Verts, mais va demander des informations. La délégation des commissions de gestion du Parlement et l'Autorité indépendante de surveillance pourront se pencher sur ces cas.



Le directeur du SRC Jean-Philippe Gaudin a quant à lui martelé que ses services travaillaient dans le cadre de la loi et qu'ils n'espionnaient pas les partis et les personnalités politiques. Le SRC est rigoureusement contrôlé par les organes de surveillance, a-t-il ajouté.