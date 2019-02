Le Salon de la construction bois ouvre bientôt

La 15e édition du Salon de la construction bois (Salonbois/Technibois) se déroule à Bulle (FR) de vendredi à dimanche. La manifestation se veut pour ses 110 exposants une vitrine de la filière bois, à même de valoriser les grandes tendances du secteur.

L'événement bullois à vocation romande s'adresse aux propriétaires et aux particuliers «désireux de construire, transformer ou rénover leur habitat», ont indiqué lundi les organisateurs. Les menuisiers et les charpentiers sont présents par ailleurs pour offrir leurs conseils pour la maison en bois.

Salonbois/Technibois accueille aussi plusieurs scieries et commerces de bois venant présenter leur gamme de produits, précise le communiqué. Les acteurs de l'énergie exposent pour leur part les nouvelles chaudières à bois, avec l'offre de combustibles (pellets, plaquettes forestières).

Le salon bisannuel reçoit encore des fabricants et des vendeurs de machines à bois, outillage, ferrements et logiciels de gestion, à même de proposer à tous les professionnels de la filière helvétique leurs nouveautés et services. Les 110 exposants viennent de toute la Suisse et de l'étranger.

(ats/nxp)