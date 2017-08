Le Swiss Lotto fait un multimillionnaire

Le tirage du Swiss Lotto a fait un multimillionnaire samedi. Le chanceux empoche plus de 17 millions de francs. Il a joué les six bons numéros, soit le 5, 8, 14, 26, 33 et 41, ainsi que le bon numéro «chance», le 3. Le «rePLAY» était le 06 et le Joker le 553986.

L'heureux gagnant a remporté très exactement 17'138'941 francs, indique samedi la Loterie romande dans un communiqué. Son bulletin a été validé dans le canton de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, précise-t-elle. Le Jackpot s'élèvera mercredi prochain à 1,06 million de francs. (ats/nxp)