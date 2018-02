Le Tessin pourrait bien accepter «No Billag»

La Suisse italienne est la région qui profite le plus de la redevance radio-TV. Et pourtant, selon le sondage de gfs.bern publié mercredi, une acceptation de l'initiative populaire «No Billag» le 4 mars semble possible au Tessin.

Dans la Suisse italophone, la sympathie pour ce texte, qui vise l'abolition de la redevance, progresse, précise l'institut de recherche gfs.bern. Il est envisageable que les mots d'ordre favorables de l'UDC et de la Lega débouchent sur un vote de protestation.

En 2015 déjà, la nouvelle loi sur la radio et la télévision, qui portait sur la redevance, avait été rejetée au Tessin. Malgré le fait que la Radio télévision de la Suisse italienne (RSI) - qui émet non seulement au Tessin mais aussi dans les vallées méridionales des Grisons - est le deuxième plus grand employeur du Tessin derrière l'administration cantonale.

Selon la statistique de la SSR, la RSI emploie 1155 personnes. Sur son budget annuel de 239,2 millions de francs, seule une petite part provient des recettes publicitaires. Une étude publiée en 2017 par l'institut de recherche économique BAK Economics a montré que la RSI génère en outre une valeur ajoutée annuelle de 213 millions de francs via de nombreux sous-traitants et fournisseurs.

20% des recettes de la redevance

Avec ses quelque 350'000 habitants, la Suisse italienne ne représente que 4,5% de la population suisse, mais la RSI reçoit plus de 20% des recettes totales de la redevance radio-TV. Cette manne lui permet d'exploiter deux chaînes de télévision et trois de radio en langue italienne. Elle est en outre partenaire de nombreuses manifestations culturelles, comme le Festival du film de Locarno.

C'est pourquoi, durant cette campagne en vue du 4 mars, le comité contre l'initiative «No Billag» livre de nombreux arguments factuels qui plaident en faveur d'un rejet du texte.

«Si l'initiative est acceptée, il n'y aura plus de RSI», ont averti les opposants à «No Billag». Et selon eux, ce ne sont pas seulement les chaînes de télévision et de radio et leurs collaborateurs qui sont menacés dans leur existence, mais aussi des organisations culturelles.

Vote protestataire venant des tripes

Mais comme lors de nombreuses votations au Tessin, cette fois-ci aussi la raison pèse moins lourd qu'un sentiment diffus qui vient des tripes, fait que la Lega dei Ticinesi exploite. Depuis sa création, le parti de droite s'oppose au système de la redevance, qu'il pointe du doigt comme une corvée supplémentaire imposée au canton méridional pauvre par les Suisses alémaniques.

Les partisans de l'initiative utilisent maintenant aussi cet argument. Membre de la Lega, le conseiller national Lorenzo Quadri a en outre avancé, dans une récente intervention télévisée, que cette redevance est la plus chère d'Europe, et ce pour une «radio et télévision d'Etat» qui ne travaille pas dans l'intérêt de la population mais pour les immigrants.

Pour une grande partie de la population tessinoise, ces arguments font mouche. Le taux de pauvreté augmente dans le canton, le nombre de personnes dépendantes de l'aide sociale a crû de 2,5% en 2017 et le sentiment de pression économique constante a pour conséquence que chaque taxe supplémentaire fait figure d'épouvantail.

La Lega et l'UDC ne sont toutefois pas unanimes. Interrogé par l'ats, le maire de Lugano Marco Borradori (Lega) a fait part de son inquiétude: une acceptation de l'initiative n'entraînerait pas seulement la suppression des places de travail de la RSI à Comano, commune voisine de Lugano, mais aussi celles des fournisseurs.

Un autre élément joue encore un rôle au Tessin: la population se sent très proche de certains diffuseurs privés, comme l'a montré l'énorme succès d'une action récente de la chaîne Radio3i. Face à de tels émetteurs, la RSI apparaît comme déconnectée, bureaucratique et éloignée. (ats/nxp)