Le Valais et son chômage fort mettent tous les autres cantons dans l’embarras

Plus de la moitié du taux de chômage dans l’agriculture est imputable à un seul canton, le Valais. Et depuis l’entrée en vigueur de la préférence indigène à l’embauche, le 1er juillet, ce n’est pas sans conséquence. En effet, elle doit être appliquée sur l’ensemble du territoire, quand bien même la hausse du chômage n’est constatée que dans certaines régions, relate la «SonntagsZeitung».

Les paysans doivent ainsi chercher de nouveaux employés dans les offices de placement de toute la Suisse, alors que pratiquement seul le Valais enregistre des chômeurs dans ce secteur. Sans ceux-ci, le taux de chômage national passerait largement en dessous du seuil de 8% qui rend la préférence nationale à l’embauche obligatoire.

Le président de l’Union suisse des paysans (USP), Markus Ritter, estime que les agriculteurs de 25 cantons n’ont pas à faire les frais d’un seul canton en difficulté. Il réclame un changement fondamental du principe de la priorité accordée aux travailleurs indigènes, demandant son application uniquement dans les régions où le chômage est un problème.

La même situation est constatée dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Alors que le taux de chômage dans la branche est de 9,8% en moyenne nationale, il n’est que de 4% dans les cantons de Suisse centrale et de 21% en Suisse romande.

Le Valais est la cible des plus vives critiques contre ce système en raison de ses très fortes variations dans les professions saisonnières, et notamment dans la construction. Ce que les autorités cantonales tentent de justifier par la situation géographique du canton, et qui irrite particulièrement Markus Ritter. «Dans les autres cantons, les agriculteurs étrangers rentrent dans leurs pays à la fin de la saison. En Valais, ils sont payés par le chômage durant l’hiver.» Et, souvent, ils retrouvent du travail auprès du même employeur au printemps.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est au courant de ce problème depuis longtemps, précise encore la «SonntagsZeitung». Le conseiller aux États Ruedi Noser (PLR/ZH) prévoit d’intervenir à Berne pour y remédier. (24 heures)