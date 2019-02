A quelques semaines du carnaval, le Valais lance une nouvelle campagne Fiesta. Elle mise sur les bons plans permettant d'éviter de rouler en état d'ébriété. Une prévention importante dans un canton où l'alcool est la première cause des accidents de la route.

Ni jugement, ni interdit. La nouvelle campagne valaisanne Fiesta présentée jeudi à Sion adopte un ton résolument positif, qui mise sur la capacité des automobilistes à trouver des alternatives pour ne pas conduire sous l'emprise de substances, telles que l'alcool, les stupéfiants ou les médicaments.

Les trois visuels conçus par l'agence Forme incitent l'automobiliste à dormir sur le canapé de Chloé, à faire appel à Jenny et son taxi ou encore à appeler papa et sa panda. La campagne se déclinera dès lundi, en français et en allemand.

La police cantonale, partenaire de la campagne, met gracieusement à disposition ses 180 emplacements d'affichage au bord des routes. La prévention se déroulera aussi dans les cars postaux ou encore sur les réseaux sociaux.

«Tu tiens plus la route? Prends le bon plan, pas le volant!» est prévue durant trois ans. Son budget annuel se monte à 30'000 francs environ.

1100 retraits de permis

A quelques semaines du carnaval, la nouvelle campagne Fiesta revêt une importance particulière. La fête va battre son plein et l'alcool couler à flots. Ce dernier est la principale cause d'accidents de la route dans le canton (27% en 2017), a rappelé Stève Léger, porte-parole de police cantonale.

En 2017, l'alcool au volant a causé 1100 retraits de permis. Quant à la conduite sous influence de stupéfiants, elle est à l'origine de 270 retraits de permis, la fatigue de 64 et la prise de médicaments de 11.

«Sur 13'186 automobilistes testés en 2017, 97,2% étaient en ordre», a tempéré Stève Léger. «De plus, on constate que les jeunes conducteurs savent souvent s'organiser pour s'amuser sans se mettre en danger».

Le label Fiesta est un label de prévention et de réduction des risques à disposition des manifestations et des salles de concerts depuis quinze ans. En 2018 en Valais, 83 fêtes étaient labellisées. Dix salles de concerts et discothèques sont labellisées à l'année. (ats/nxp)