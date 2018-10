Le Valais s'attend à des précipitations extrêmes

L'axe du col du Simplon et plusieurs autres routes sont déjà fermés au trafic ce lundi dans le Haut-Valais. Trente-cinq états-majors communaux sont sur le pied de guerre depuis dimanche. En raison de précipitations intenses qui ont commencé à s'abattre dans la matinée, la situation est aussi exceptionnelle que critique. Météosuisse détaille des phénomènes qualifiés d'explosifs.

Et pour cause, selon les prévisions les moins pessimistes, il devrait tomber 243 litres de pluie par mètre carré en un jour dans la région du Simplon. Un chiffre hors-norme qui rappelle un souvenir traumatisant. Le 14 octobre 2000, la même région avait enregistré 248 litres d'eau par mètre carré en 24 heures, un record absolu. Le village frontalier de Gondo avait alors été coupé en deux par une coulée de boue et de pierres, faisant 13 victimes. A la même période, le Valais avait vécu une des pires crues du Rhône de son histoire.

Cumuls comparables, contextes différents

La situation n'est cependant pas exactement identique à celle de l'automne 2000. Frédéric Glassey, météorologue pour Meteonews, confie ainsi à nos confrères du «Nouvelliste» que les «contextes sont radicalement différents. En raison de la période de sécheresse que nous avons connue, les sols ne sont pas sursaturés en eau comme ils l'étaient il y a dix-huit ans.» En revanche, la neige tombée ce week-end pourrait constituer un facteur aggravant en fondant, plus particulièrement si la pluie revêt un caractère orageux accompagné de fortes rafales de vent.

Les prévisions tablent sur de fortes précipitations jusqu'au milieu de la nuit prochaine avant une accalmie attendue mardi. Dans tous les cas, la police cantonale valaisanne recommande ne pas s'approcher des cours d'eau, d'éviter les déplacements inutiles et en particulier dans la nature et de ne pas se mettre inutilement en danger en filmant d'éventuels événements naturels. (24 heures)