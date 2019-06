Le Val-de-Ruz touché par de violents orages

De violents orages se sont abattus vendredi soir dans la région du Val-de-Ruz dans le canton de Neuchâtel, notamment à Dombresson. Au moins une dizaine de véhicules ont été emportés par les flots, rapporte un photographe de Keystone-ATS.

Selon Meteosuisse, la pluie a été particulièrement intense en fin de soirée vers 23h00. Le site du TCS rapporte de son côté, que la route du col des Pontins, entre Dombresson et Le Pâquier est fermée dans les deux sens en raison de boue sur les voies. Contactée, la police n'était pas disponible dans l'immédiat.

Heute Abend sind einige #Gewitter unterwegs. Sie ziehen von Südwesten her über die #Schweiz. In der Nacht sind besonders in den #Alpen und im #Süden noch Gewitter möglich. https://t.co/ukMOKW9ZVC (cs)@20min @Blickch @NZZ @tagi @AargauerZeitung @LuzernerZeitung @Ticinonline pic.twitter.com/b0ZRTFzlee