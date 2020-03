Le Zoo de Zurich perd un deuxième koala

Le Zoo de Zurich pleure la mort d’une de ces vedettes. «Milo», koala mâle de 4 ans, a été euthanasié jeudi dernier. Il était de plus en plus faible et les résultats de l’examen ne laissaient aucun espoir d’amélioration, regrette l’institution dans un communiqué publié ce mercredi.

C’est un nouveau coup dur pour le zoo en l’espace de quelques mois. En décembre, «Mikey», l’autre koala mâle du pavillon australien, était retrouvé sans vie. Il était âgé de 3 ans.

La mort des marsupiaux a la même cause. Selon le parc zoologique, tous deux étaient fortement infectés par des rétrovirus. La population de koalas en Australie en est naturellement porteuse, mais lorsque ces virus commencent à se multiplier en masse dans l’organisme, ils attaquent le système immunitaire et la formation des cellules sanguines, détaille-t-il.

Les vétérinaires du zoo espèrent que l’expérience acquise avec ces deux cas leur permettra de repérer à un stade précoce une multiplication des virus. «Dès l’apparition des premiers symptômes cliniques, les animaux infectés ne peuvent plus être aidés.»

Accouplement plein d'espoir

«Mikey» et «Milo» laissent derrière eux deux femelles. Les quatre koalas sont arrivés de Sydney en 2018, permettant au Zoo de Zurich de devenir le premier de Suisse à détenir de tels marsupiaux. L’institution rêvait de voir la famille s’agrandir naturellement. Elle n’a pas perdu espoir: peu avant sa mort, Milo s’est accouplé avec Pipa et Maisy. On ne saura que dans quelques mois si cela a porté des fruits.