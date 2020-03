Le bilan continue de s'alourdir au Tessin

Au Tessin, le nombre de décès a grimpé à 87, en 24 heures. Ce canton comptait samedi matin 1727 cas de personnes contaminées par le nouveau coronavirus, soit 39 de plus que la veille. L'administration cantonale a annoncé la prolongation de l'arrêt de certaines activités qui auraient dû reprendre lundi prochain.

De nouvelles mesures plus restrictives sont attendues pour la semaine prochaine, a encore précisé le canton. Avec 87 victimes en un peu plus d'un mois sur un total de 237 morts au plan national, le Tessin est le canton suisse le plus touché par la diffusion du Covid-19.

Plus de 600'000 cas dans le monde

Plus de 600'000 de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi matin. L'Espagne et l'Iran enregistrent une nouvelle flambée.

Au moins 605'010 cas d'infection, parmi lesquels 27'982 décès, ont été détectés dans 183 pays et territoires. Aux Etats-Unis, on dénombre 104'837 cas dont 1711 décès, en Italie 86'498, pays le plus durement touché en nombre de morts 9134, et en Chine, 81'394 cas, dont 3295 morts, foyer initial de la contagion. (ats/nxp)