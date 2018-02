Le bus TOSA poursuit sa convalescence

Le bus TOSA reprendra son service commercial le lundi 12 mars sur la ligne 23 du réseau TPG. Les Transports publics genevois l'annoncent ce mercredi. Développé par les firmes ABB et Hess, en partenariat avec plusieurs organisations et offices publics, le «trolleybus sans fil», comme on peut le surnommer, était tombé en panne le jour même de sa mise en service régulier, le 10 décembre dernier, et avait été remis en rodage depuis lors.

«La fiabilisation du système TOSA sur la ligne 23 du réseau des tpg se poursuit avec satisfaction», écrivent les TPG. Et de préciser que l'un des bus électriques a été exhibé à la mi-janvier au Forum économique mondial de Davos, où ils ont contribué à la pose d'une ligne expérimentale, «confirmant ainsi le potentiel de cette innovation».

Près de 4000 km de test

Pratiquement, indiquent les TPG, deux bus TOSA ont tourné sans passager depuis le début de l'année sur le parcours de la ligne 23, entre les Tours de Carouge et le parking P47, proche de l'aéroport. Les deux véhicules ont ainsi cumulé respectivement 2800 et 1100 kilomètres. Après avoir résolu un problème lié au refroidissement des batteries embarquées, ils ont effectué des tests qui s'intensifieront dès le 19 février puisque les deux bus assureront simultanément des rotations durant huit heures par jour.

Avant cela, un essai nocturne nécessitera une fermeture partielle de la route du Pont-Butin, au Petit-Lancy, à la hauteur de l'arrêt Bossons. Le trafic se dirigeant vers Carouge sera dévié ce vendredi entre 1h et 3h du matin. (24 heures)