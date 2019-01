Le cannabis légal permet de panacher sa conso

De nouvelles variétés de cannabis contenant très peu de THC et beaucoup de CBD ont été développées en Amérique du Nord. Elles ont été adoptées par des producteurs suisses et mises sur le marché, communique ce 28 janvier 2019 «Addiction Suisse».

Addiction Suisse a été mandaté par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour étudier ce phénomène. Plus de 1500 personnes vivant en Suisse et ayant déjà consommé du cannabis CBD ont été interrogées.

Cinq profils type d'usagers ont pu être identifiés. Le plus fréquent comprend des usagers de cannabis illégal (THC) plutôt jeunes qui modèrent ou panachent cette consommation avec du CBD.

D'autres jeunes en quête de bien-être prennent du CBD en plus du cannabis illégal. Les autres groupes identifiés sont composés: de femmes plutôt âgées consommant du CBD sous forme d'huile pour des raisons médicales ou de bien-être; de personnes malades qui prennent du CBD et du cannabis illégal sous forme de fleurs; et enfin de curieux qui favorisent le cannabis illégal et s'intéressent aux effets du CBD.

«A l'heure où différentes informations suggèrent que le marché du CBD se réduit en Suisse, l'étude montre qu'il y a encore un intérêt pour cette molécule tant au niveau de la recherche médicale que des usagers», annonce lundi Addiction Suisse. «L'étude montre aussi que si les attentes vis-à-vis des effets du CBD sont parfois élevées, le niveau de preuve est pour l'instant souvent encore faible». (ats/nxp)