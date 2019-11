Le canton des Grisons va aider le village de Brienz

Le canton des Grisons a promis son aide au village de montagne de Brienz, menacé par un glissement de terrain. Des démolitions sont attendues dans certaines zones.

La population a été informée jeudi soir par les autorités communales et cantonales des derniers développements concernant ce village, peuplé d'une centaine d'habitants. L'exécutif cantonal a déclaré que Brienz était dans une «situation particulière», a annoncé la commune d'Albula/Alvra.

Le gouvernement a donc répondu positivement à une demande d'aide et a libéré d'importantes ressources humaines et financières. Les dernières mesures indiquent que le village grison, situé dans la vallée de l'Albula, à 1100 mètres d'altitude, glisse d'environ un mètre par an.

Plus rapide qu'attendu

Selon la municipalité, un géoradar indique également une zone, située au-dessus de Brienz, qui se déplace plus rapidement qu'attendu initialement. Son volume est estimé à 500'000 mètres cubes.

Un deuxième volume glissant, pouvant atteindre 170'000 mètres cubes, a également été découvert par les spécialistes au-dessus de Vazerol. Les experts s'attendent à ce que ces deux volumes se rompent par morceaux, sans toucher toutefois les villages en contrebas. Le niveau de menace a cependant légèrement augmenté pour Brienz et Vazerol. (ats/nxp)