Le centre de requérants de Vallorbe est maintenu

C’est la fin d’un âpre et long, très long casse-tête. Vallorbe accueillera bel et bien le quatrième centre fédéral de requérants d’asile de Suisse romande. Après des mois de négociations tendues, le site vaudois – qui est exploité par la Confédération depuis dix-huit ans comme centre d’enregistrement et de procédure – sera donc l’un des dix-huit établissements fédéraux (lire encadré) conformes à la restructuration de l’asile qui entrera en vigueur en mars 2019. Cette réforme, plébiscitée par le peuple en 2016, est censée accélérer les procédures et permettre à 60% des dossiers d’être réglés en moins de 140 jours.

C’est l’histoire d’un surprenant retournement de situation. Il y a six mois à peine, le conseiller d’État vaudois Philippe Leuba pestait contre la volonté de la Confédération d’abandonner la solution de Dailly, cet ancien fort militaire perché à 1160 mètres d’altitude et presque coupé de tout. À Vallorbe, le syndic Stéphane Costantini avait été très ferme il y a deux ans lorsque sa ville était déjà sur les plans de Berne. «C’est catégoriquement non, on en a fait assez. La population qui demande l’asile n’est pas la même que celle à qui on le refuse», fulminait-il dans nos colonnes.

Vaud gagne son bras de fer

Puis, ce jeudi, les deux hommes esquissent un large sourire devant la presse. Et pour cause, toutes leurs exigences ont été entendues. Philippe Leuba a, selon sa propre expression, gagné son bras de fer avec la Confédération. En effet, au moyen d’une convention signée avec le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), il est prévu que seuls 5% des requérants hébergés à Vallorbe seront en attente d’un renvoi, contre 100% selon les plans d’origine. Dans les faits, presque rien ne change. «Il s’agissait de ne pas réduire à néant les efforts entrepris depuis dix-huit ans. Alors que la cohabitation a été parfois difficile pour notre ville de 3900 habitants, le vivre-ensemble se passe aujourd’hui correctement. Il nous fallait poursuivre dans cette voie humanitaire», se félicite Stéphane Costantini. À titre de comparaison, les autres centres fédéraux accueillent jusqu’à 20% de personnes en situation de refus définitif.

Situation unique en Suisse

Les 250 places d’hébergement tout comme la cinquantaine d’emplois sont ainsi maintenus. Selon la convention, près de 80% des réfugiés dits en phase de «réinstallation», c’est-à-dire au bénéfice d’un permis B, passeront par Vallorbe pour des séjours allant de un à deux mois avant d’être redirigés vers les cantons. Ils bénéficieront de l’expérience acquise sur place en la matière et du soutien de nombreux bénévoles. Les autres personnes hébergées seront en attente d’une décision selon l’accord de Dublin ou du Tribunal administratif fédéral. Pour le SEM, ce cas unique en Suisse n’est contesté par personne. «Ce n’est ni un compromis ni une concession, mais une solution viable, un instrument qui fait sens. C’est un lieu idéal pour faire ce travail si nécessaire», insiste Mario Gattiker, secrétaire d’État à la migration. Il n’y aura donc pas de conventions comparables ailleurs en Suisse.

Cette solution met un terme à la restructuration de l’asile pour la Suisse romande. Outre Vallorbe, les 1280 places prévues sont réparties entre les sites de Boudry (NE) pour les procédures accélérées, de Chevrilles (FR) et du Grand-Saconnex (GE) pour l’attente et le renvoi. Si les deux premiers sont en phase pilote depuis le 1er avril, le troisième ne sera opérationnel qu’en 2022. Enfin, les requérants récalcitrants – c’est-à-dire auteurs de troubles dans l’un ou l’autre centre – seront relocalisés aux Verrières (NE).

Sur le plan national, sur les dix-huit centres prévus en Suisse, seuls deux font encore l’objet de solutions transitoires, à Berne et à Obwald.

(24 heures)