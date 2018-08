Le ciel suisse endeuillé

L’essentiel

Drame

C’est l’accident d’avion au bilan le plus lourd depuis 2001 en Suisse.

Causes

Elles restent inexpliquées. Mais la chaleur rend les vols en montagne périlleux.

Histoire

L’appareil de collection datait de 1939.



Il est presque 17 heures samedi lorsqu’un avion de collection, un Ju-52 dit aussi «Tante Ju», matricule HB-HOT, chute comme une pierre, quasi à pic, sur la face ouest du Piz Segnas (GR). L’appareil, parti de Locarno (TI), devait atterrir à Dübendorf (ZH).

Après une nuit de recherches et de secours, les responsables de la police cantonale grisonne et du Service suisse d’enquête de sécurité se présentent à la presse dimanche après-midi, la mine sombre. Les vingt occupants de l’appareil – dix-sept passagers et trois membres d’équipage – ont péri. C’est le plus grave accident aérien sur sol suisse depuis le crash d’un Jumbolino de la compagnie Crossair en 2001 à Bassersdorf (ZH), qui avait fait 24 morts. Ce lourd bilan s’ajoute aux quatre victimes d’un autre accident d’avion survenu le même jour à Hergiswil (NW).

Parmi les passagers du «Tante Ju» se trouvaient sept couples venant des cantons de Vaud, Zurich, Thurgovie, Lucerne, Schwytz et Zoug ainsi qu’un couple et leur fils d’Autriche. Les victimes avaient entre 42 et 84 ans. «Ce qu’on a découvert sur place était terrible», évoque le capitaine de la police grisonne, Andreas Tobler. Le lieu de l’accident, sur la commune de Flims, région de randonnée, a été fermé jusqu’à nouvel avis.

Ni incendie ni collision

Les causes de l’accident ne sont pas encore claires. Mais le Service suisse d’enquête de sécurité a déjà quelques certitudes. Son directeur, Daniel Knecht: «Nous ne voulons pas alimenter de spéculations mais faire état de ce que nous savons dans cette première phase. On peut constater qu’il y a une chute presque à pic qui a amené l’avion à s’écraser au sol. La cause de cette trajectoire doit être élucidée.»

Plusieurs facteurs sont exclus: le «Tante Ju» n’est pas entré en collision avec un autre avion ou un câble. Il n’y a pas eu d’incendie à bord. «Rien ne laisse à penser que l’avion a perdu des pièces ou explosé, et nous excluons l’intervention de tiers», précise Daniel Knecht.

La trajectoire suivie par l’appareil indique encore qu’il ne s’agit pas d’une tentative d’atterrissage qui a mal tourné. D’ailleurs, «il n’y a pas eu d’appel au secours à notre connaissance», informe le capitaine Andreas Tobler.

L’âge de l’appareil, acquis en 1939 par l’armée suisse et repris dans les années 80 par la compagnie associative Ju-Air, suscite des interrogations. Mais Daniel Knecht est catégorique: «L’âge de l’avion n’est pas corrélé avec la dangerosité.» Ce que l’accidentologue Ronan Hubert confirme: «Un avion peut être vieux mais en excellent état.»

Les pilotes, bénévoles au sein de Ju-Air, sont aussi réputés pour être très expérimentés. Depuis qu’elle exploite les anciens bijoux des Forces aériennes suisses, l’association n’a connu qu’un seul accident, en 1987, à Coblence, en Allemagne. Il n’avait fait aucun blessé, mais 2 millions de francs de dégâts.

L’hypothèse du décrochage

Reste la chaleur. Elle n’est pas sans incidence sur les conditions de vol. Différents experts que nous avons contactés évoquent l’hypothèse d’un décrochage de l’avion à cause du chaud, de l’altitude et d’une vitesse limitée (lire l’encadré). «La chaleur est un facteur aggravant. Les températures élevées peuvent compromettre la performance d’un avion, mais cela ne peut jamais être la cause d’un accident», indique pour sa part Daniel Knecht.

Le Service d’enquête de sécurité et le Ministère public de la Confédération mènent l’enquête. Celle-ci s’annonce très complexe: le «Tante-Ju», vu son âge, n’avait pas de boîte noire. En plus, «dans une vallée de montagne comme celle-ci, on dispose de peu d’informations par radar», précise Daniel Knecht. Les autorités pourront s’appuyer sur le récit de témoins oculaires. «Un accident d’avion est toujours multifactoriel. Dans le cas présent, il sera très difficile de l’expliquer. On peut déjà prédire que la dernière phrase du rapport d’enquête dira que les causes formulées sont uniquement des hypothèses par manque de données techniques», craint Ronan Hubert. (24 heures)