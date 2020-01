Le climat et l'UE, les priorités de Sommaruga

Simonetta Sommaruga a tenu mercredi à Berne un discours, lors de la réception de Nouvel-An du corps diplomatique. L'urgence climatique s'est placée en tête de liste de son agenda politique. Elle s'est aussi réjouie de la participation aux travaux du G20.

Dans son discours, la conseillère fédérale a vanté les mérites de l'énergie solaire, «une énergie gratuite et illimitée, et dont son exploitation a des implications géopolitiques positives puisqu'elle est possible partout et par tous.»

L'Union européenne retient aussi l'attention de la présidente de la Confédération. «Nos relations avec l'UE seront certainement une de nos priorités durant l'année à venir», a-t-elle souligné.

Comme le veut la tradition, le nonce apostolique en Suisse, Edward Gullickson, a présenté les voeux du corps diplomatique. Il espère qu'«en 2020, la Suisse avec sa tradition de neutralité au service de la paix (...) et avec sa réputation de défenseur de la justice pour tous et du développement en faveur des peuples défavorisés, aura toutes les possibilités de se réaliser pour le bien de l'humanité.» (ats/nxp)