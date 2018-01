Le combat de gymnasiens pour obtenir des congés «joker»

Le «Röstigraben» des absences scolaires

Autoriser des écoliers à prendre congé sans raison:

la pratique est répandue outre-Sarine et quasi inexistante

en Suisse romande. Selon un recensement mené en 2015

par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, quinze cantons ont instauré dans la loi des journées joker à l’école primaire et secondaire.

Un seul romand figure sur la liste: le Jura. La durée varie d’un à trois jours par an, mais elle peut monter jusqu’à 20 demi-journées, comme à Schaffhouse. Pourquoi cette pratique libérale ne fait-elle pas d’émules en Suisse romande? «L’école n’est pas facultative», affirme Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l’instruction publique de Genève.

Dans le canton de Vaud aussi, on insiste sur le fait que l’école est obligatoire, que le «temps scolaire» est protégé par la loi. Au niveau gymnasial, un quota de jours d’absence non justifiés était toléré pendant un certain temps. Mais le Conseil d’État vaudois a interdit la pratique, alerté par la corrélation entre absentéisme et échec scolaire.

Une décision qu’appuie Jean-François Gruet, directeur du Gymnase d’Yverdon et président de la Conférence vaudoise des directeurs des gymnases.

«Toute absence doit être justifiée, comme lorsqu’on travaille dans une entreprise. C’est un bon apprentissage de la vie professionnelle.» Lorsqu’il reçoit une demande de congé, un établissement est libre de l’accepter ou non.