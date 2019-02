Le contrôle des fourrures est encore jugé insuffisant

Savez-vous d’où proviennent les poils de votre capuche? Fourrure synthétique ou véritable, il est encore difficile de faire la différence et d’être informé correctement en tant que consommateur. L’ordonnance sur la déclaration des fourrures, entrée en vigueur en 2013, a pour but de pallier ce problème en forçant les commerçants à mieux informer le public. Elle exige jusqu’à présent que le nom, la provenance et les conditions de détention des animaux soient inscrits sur les étiquettes avec l’objectif de réduire les importations de vêtements composés de fourrure. Mais son application reste problématique car de nombreux vendeurs ne respectent pas les règles.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a donc décidé de durcir les règles avec une révision du texte initial mise en consultation le 11 février. Pourtant, la proposition du DFI ne satisfait pas les milieux de protection des animaux, qui ont bondi à l’annonce des nouvelles mesures. «Cette révision est une déception et un retour en arrière», déplore Luc Fournier, président de la Ligue suisse contre l’expérimentation animale et pour le droit des animaux (LSCV).

Raccourci trompeur?

Parmi les modifications critiquées, la possibilité pour les fourreurs de ne plus faire état des conditions de vie des animaux détenus à plusieurs en mentionnant simplement «élevage en groupe». Les commerces ne sont ainsi plus obligés d’inscrire «élevage en troupeau», «élevage en bande», «élevage en cage sur sol naturel» ou «élevage en cage sur sol grillagé». Un raccourci qui induirait les consommateurs en erreur, selon Luc Fournier: «On donne la possibilité à des producteurs qui détiennent des animaux dans des conditions déplorables d’éviter tout problème en simplifiant les déclarations d’origine.» Une trentaine de personnes ont manifesté devant le Palais fédéral mercredi dernier pour dénoncer ce rétropédalage.

Autre point de discorde: les contrôles en magasin. Effectués par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), ces derniers s’avèrent insuffisants à l’heure actuelle. L’OSAV a d’ailleurs reconnu souffrir d’un manque de moyens pour subvenir aux 600 contrôles annuels annoncés en 2014 et envisage pour cette raison d’externaliser ces inspections. «Nous attendions que l’OSAV délègue les contrôles aux autorités cantonales, mais la question n’a pas du tout été abordée», regrette Luc Fournier. Aucune amélioration des contrôles n’est en effet prévue dans la proposition de révision du DFI.

Points positifs

Les organisations de défense des animaux saluent toutefois l’obligation pour les commerçants d’apposer la déclaration «fourrure véritable» sur tous leurs produits de pelleterie. La nouvelle mouture de l’ordonnance prévoit aussi certaines précisions qui ne figuraient pas dans le texte initial, notamment pour les peaux provenant de lapins. Leur origine devra désormais être déclarée comme provenant d’un élevage «en clapier avec litière» ou «au sol avec litière».

La révision de l’ordonnance restera en consultation jusqu’à la mi-mai avant de devenir effective. Alors qu’aux États-Unis, la Ville de Los Angeles vient de décider d’interdire la vente de produits faits entièrement ou partiellement à partir de fourrure dès 2021, les étalages suisses resteront, quant à eux, garnis de poils d’origine animale. (24 Heures)