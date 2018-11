Le coup d'envoi de la saison de ski est donné

Les premières neiges donnent le coup d'envoi de la saison de ski dans les Alpes. Les stations se préparent encore en vue de l'hiver, mais certaines ouvrent déjà une partie de leur domaine.

Jusqu'à deux mètres de neige sont tombés sur les hauteurs supérieures des Alpes. Une raison suffisante pour que plusieurs stations démarrent la saison d'hiver à l'avance.

Il est déjà possible de skier ou de faire du snowboard en Valais, dans les Alpes orientales, en Suisse centrale et dans l'Oberland bernois, principalement durant les week-ends. Les chutes de neige de la semaine dernière ont incité plusieurs entreprises de remontées mécaniques à exploiter une partie de leur domaine plus tôt que prévu.

Jusqu'à 150 centimètres de neige ont été mesurés entre la vallée de Conches et la Haute-Engadine. Dans le reste des Alpes, les chutes de neige sont toutefois généralement inférieures à un demi-mètre, a annoncé MétéoSuisse.

Verbier ouvre ses portes

En Valais, une partie du domaine skiable de Verbier a ouvert ses portes vendredi. Selon les conditions météorologiques, d'autres secteurs seront accessibles dès que possible.

La station valaisanne annonce une couche de neige de 60 centimètres dans le secteur ouvert. Les précipitations des derniers jours et l'enneigement mécanique permettent d'offrir aux skieurs d'excellentes conditions, communiquent les remontées mécaniques.

Les pistes seront ouvertes les week-ends uniquement durant le mois de novembre. L'ouverture quotidienne interviendra dès le début décembre.

Les stations de Saas-Fee et de Zermatt passent également à la saison d'hiver. Selon la couverture neigeuse, des pistes supplémentaires seront ouvertes pour compléter le domaine skiable d'été et offrir aux skieurs un terrain de jeu plus vaste.

Dans l'Oberland bernois, le domaine skiable de Glacier 3000 va également lancer sa saison ce week-end. Les skieurs pourront aussi dévaler les pentes de la Tschentenalp au-dessus d'Adelboden.

En Suisse centrale, le domaine Andermatt-Sedrun a annoncé l'ouverture anticipée des installations entre Gurschen et Gurschenalp. Il sera possible de skier au Gemsstock (UR) dans une semaine. Les adeptes de sports d'hiver pourront également se rendre sur le domaine Titlis-Engelberg (OW) durant le week-end pour skier sur les pistes du glacier.

Dans les Grisons, la station de Laax voulait démarrer samedi sa présaison, avant de se raviser au vu des forts vents annoncés ce week-end. L'ouverture a été reprogrammée au week-end prochain. Le groupe de remontées mécaniques Weisse Arena annonce une petite, mais belle offre de pistes sur le glacier du Vorab. Les sports d'hiver devraient également être possibles dans le domaine de Diavolezza, en Engadine.

Perspectives favorables

Les perspectives pour la saison à venir demeurent positives, selon l'institut zurichois KOF. L'évolution conjoncturelle favorable, tant en Suisse qu'à l'étranger, devrait stimuler la demande touristique.

Le KOF table sur une hausse de 2,3% des nuitées pour la prochaine saison hivernale en se basant sur des conditions météorologiques moyennes. Les villes devraient toutefois continuer à afficher les plus fortes croissances.

Grâce à la relance du tourisme et aux bonnes conditions d?enneigement, le nombre des premiers passages sur les remontées mécaniques a de nouveau progressé durant la dernière saison d?hiver pour la première fois depuis quatre ans.

La hausse attendue de la demande touristique devrait avoir une incidence positive sur les premiers passages des remontées mécaniques. Le KOF prévoit une légère croissance de 0,3% durant la prochaine saison d?hiver.

Tarifs flexibles

Le niveau des prix des forfaits pour un et six jours va augmenter de 1,3% en moyenne cet hiver, selon Remontées mécaniques suisses (RMS). De plus en plus d'entreprises de remontées mécaniques proposent auxclients des tarifs flexibles, même si les cartes classiques à prix fixes restent la base du marché. Certains domaines skiables ont carrément abandonné les prix fixes, comme Zermatt.

Des stations proposeront pour leur part des forfaits de skis aux prix fixés en fonction de la météo, indique l'entreprise tipo ticketing à Keystone-ATS. Belalp (VS) et Pizol (SG) poursuivent l'aventure après avoir participé au projet pilote ces deux dernières années. S'y ajoutent Wiriehorn (BE) et Lauchernalp (VS). (ats/nxp)