Le courage plastique de Barazzone

L'interdiction du plastique à usage unique dès 2020. C'est la mesure phare que Guillaume Barazzone, le conseiller administratif PDC de la ville de Genève, a défendu cette semaine. Après l'affaire des notes de frais, on a envie de rire. De lui demander si les cartes de crédit en plastique seront aussi interdites? Et pourtant, une autre question surgit: et s'il y avait un courage politique chez Guillaume Barazzone? (24 heures)