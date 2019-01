Le danger d'avalanche est réel, même dans le Jura

La tempête Gabriel qui a paralysé la France en ce début de semaine a eu un impact plutôt faible sur la Suisse romande. Mercredi déjà, le temps s’était radouci sur l’arc lémanique et en Valais. Mais d’autres chutes de neige sont annoncées pour vendredi et pourraient perturber les départs en week-end. On fait le point avec Vincent Devantay de MeteoNews. (24 heures)