Le danger d'incendie augmente en forêt

La sécheresse conduit à un risque élevé d'incendie de forêt en Valais. Le danger est particulièrement important en basse altitude. Le canton appelle à la prudence.

Les maigres précipitations durant les dernières semaines et les températures élevées ont fait grimper le danger d'un cran, a indiqué l'Etat du Valais jeudi dans un communiqué. Le danger est fort ( 4 sur 5) particulièrement dans la plaine du Rhône.

Et la situation ne devrait pas s'améliorer à court terme, si l'on en croit les prévisions météo. Les bosquets le long des routes et chemins, les lisières de forêts, les haies et les herbes sèches peuvent s'enflammer rapidement en cas de beau temps, rappelle le canton.

Si le danger augmente encore, le Département de la sécurité pourrait interdire les feux sur tout ou partie du territoire. Le Valais est le premier canton cet été à lancer un appel à la prudence. (ats/nxp)