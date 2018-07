Le danger d’incendies est partout, sauf sur le territoire genevois

Parole de prévisionniste au travail: «C’est complètement aberrant de voir Genève tout en vert.» De quoi parle-t-il ? De la carte publiée chaque jour par la Confédération relative aux dangers d’incendie en lien avec la sécheresse actuelle. C’est l’Office fédéral de l’environnement qui se charge de récolter et de rediffuser, à l’échelle du pays, les informations fournies par chacun des cantons.

Tous ont depuis longtemps déjà changé de couleur, passant du vert sans histoire (aucun danger ou faible danger) à l’orange-rouge des degrés 3 (danger marqué) à 5 (très fort danger). Seul le canton de Genève semble échapper à cette graduation des risques réels, affichant comme en septembre 2015 son oasis de verdure qui, à l’époque déjà, avait suscité l’étonnement général.

Vaud et Valais dans les rouges

Sur la carte confédérale publiée vendredi 13 juillet par la Tribune de Genève, le vert genevois est toujours de mise. Nos voisins vaudois, eux, se sont mis au rouge comme les Valaisans et les Tessinois, multipliant les appels à la prudence, les communiqués utiles, sous forme notamment de mesures concrètes placardées en maints endroits, entre ville et campagne.

Bref, les avis d’alerte sont largement relayés au seuil du week-end, y compris dans des régions jusqu’ici épargnées, à commencer par l’entonnoir habituellement très arrosé de la Suisse – la région autour de Lucerne – où une interdiction générale de faire des feux a été décrétée.

C’est la Provence

Ce samedi matin, en traversant la Suisse romande, ce qui frappe, c’est l’unité de couleur, du jaune au brun: c’est la Provence sur 150 kilomètres, au pied du Jura comme dans les Franches-Montagnes. Tout est sec, cassant, les champs moissonnés ressemblent à du biscuit. La moindre étincelle peut transformer ce décor qui a soif en feu de joie.

A ce stade, nous ne somme pas inégaux devant la sécheresse en cours. « Du point de vue météo, la situation est la même pour tous, résume Nicolas Borgognon, météorologue à MétéoNews. Les nuits sont courtes, on bénéficie d’un ensoleillement maximun, jusqu’à 12h et plus de soleil, avec pour conséquence une très importante évaporation quotidienne.» Genève ne fait pas exception, d’autant moins que les récents épisodes de bise ont contribué à assécher les sols.

A Genève donc, oasis de cinéma en plein air, cette information utile à tous en rapport avec les risques d’incendies, dépend de l’Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM). Lequel office, appartenant au Département de la sécurité et de l’économie, évalue l’échelle des dangers en fonction des informations recueillies dans le terrain par le Service du paysage et des forêts dépendant, lui, de la Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN).

Services fermés

Le samedi n’est pas le meilleur jour pour trouver quelqu’un qui veuille bien expliquer la curiosité genevoise en matière de taux d’humidité en forêt. Tous les services sont fermés et sur répondeur. Le dernier communiqué officiel de la police genevoise remonte à mercredi 11 juillet. Depuis, plus rien, et le week-end, les bureaux sont fermés. En matière de com’ sécuritaire, Genève fait dans le bref et l’incongru. Les grandes vacances, sur fond de vertes prairies. (24 heures)