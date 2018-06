Le déroulement de l’enquête menée sur les abus à l’école inquiète

«Les experts font preuve de légèreté dans l’exercice de leur mandat.» Les réactions fusent suite à nos révélations, mardi, concernant le déroulement de l’enquête indépendante sur la gestion par le Département de l’instruction publique (DIP) des cas d’abus d’élèves. L’analyse prend en compte les années d’enseignement, entre 1984 et 2004, de Tariq Ramadan, dénoncé ces derniers mois dans les médias par d’anciennes élèves.

Une résolution du PLR déposée en urgence jeudi au Grand Conseil vise un recadrage. «Il semblerait que la mission des enquêteurs nommés spécialement ne soit pas clairement définie», déplorent les signataires. Référence faite aux critiques, dans nos colonnes, formulées par l’ancienne conseillère d’État Martine Brunschwig Graf.

Des précautions à prendre

Deuxième problème: aucune structure adéquate ne serait «mise en place pour permettre, d’une part, aux enquêteurs d’accéder aux informations et aux témoignages pertinents (…) et, d’autre part, pour permettre aux victimes présumées de témoigner en leur garantissant un point de contact et une protection adéquate». Les experts les invitent en effet à les contacter par l’intermédiaire de la chargée de communication du Département présidentiel, qui insiste pourtant sur le caractère autonome de l’analyse. Troisième élément: trois mois après le début des travaux, les experts n’ont pas réglé la question de la protection de l’identité. Chef du groupe PLR et signataire, Cyril Aellen résume: «Nous sommes inquiets du déroulement de l’enquête et du peu de précautions prises pour les personnes qui se disent victimes.» Il n’est pas seul.

Une autre signataire, la PDC Anne Marie von Arx-Vernon, co-initiatrice du comité de soutien aux anciennes élèves de Tariq Ramadan, tempête: «Des élèves ont été humiliées à l’époque des faits, qui remontent parfois à plus de vingt ans. Il est incroyable de demander à ces personnes qui n’ont plus confiance dans l’institution de passer par l’institution pour témoigner! Les experts doivent être au service des victimes.» Des craintes partagées par le député socialiste Romain de Sainte Marie: «Cette enquête présente des aspects dysfonctionnels. Le tir doit être corrigé. Le président du Conseil d’État doit prendre ses responsabilités pour faire passer le message aux experts.»

Un enjeu de taille

Qu’en pense Anne Emery-Torracinta, chargée de la Formation et de la Jeunesse (DFJ, ex-DIP), critiquée pour ne pas avoir pris rapidement la mesure du problème? Son porte-parole, Pierre-Antoine Preti, répond: «L’enquête mentionnée est externe et indépendante. Le mandat dépend du Département présidentiel. La conseillère d’État ne s’exprimera pas plus avant sur une procédure dont elle n’a ni connaissance ni le pouvoir de la modifier.»

L’enjeu est de taille. Cette analyse administrative visant à déceler les failles de l’institution genevoise sur une trentaine d’années intéresse aussi les acteurs d’une autre procédure. Celle, pénale, ouverte en avril dernier à la suite d’une plainte déposée par une Suissesse contre Tariq Ramadan pour viol en 2008. Une femme qui n’a pas été son élève. Son avocat, Me Romain Jordan, observe: «L’État ne peut se permettre une enquête approximative ou alibi. Il faut établir les faits. Cela implique de prévoir un cadre respectueux des victimes. La Cour des comptes et le Groupe de confiance ont par exemple des outils fonctionnels le permettant. Pourquoi ne pas y avoir recours?»

Et l’avocat de souligner: «La question de la dangerosité criminologique de Tariq Ramadan a été soulevée dans le cadre de l’instruction. Dans ce contexte, l’enquête administrative genevoise présente une indéniable pertinence et devra être produite dans le dossier pénal.» (24 heures)