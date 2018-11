Le diamant rose adjugé plus de 50 millions

Un spectaculaire diamant rose de 18,96 carats a été adjugé mardi plus de 50 millions de francs (plus de 44 millions d'euros, frais compris), un prix record au carat pour une pierre de cette couleur, par la maison d'enchères Christie's à Genève.

Ce diamant, découverte il y a environ un siècle en Afrique du Sud, a été acquis par le joaillier américain Harry Winston, propriété du groupe horloger suisse Swatch, a précisé le commissaire priseur, Rahul Kadakia, à l'issue de 10 minutes d'enchères disputées à quatre.

Le Pink Legacy, un diamant rose rare, a été adjugé à plus de 44 millions d'euros, un record https://t.co/SHgjiLP773 pic.twitter.com/KGc6LWcVW1 — CNEWS (@CNEWS) 13 novembre 2018

Le «Pink Legacy», qui était estimé entre 30 et 50 millions de dollars (hors frais), a été immédiatement rebaptisé par son acquéreur le «Winston Pink Legacy». «2,6 millions de dollars par carat, c'est un record mondial par carat pour un diamant rose», a souligné François Curiel, à la tête de Christie's en Europe. «Cette pierre est pour moi le Leonard de Vinci des diamants».

Ce diamant rose à la coupe rectangulaire provenant de la famille Oppenheimer, qui a dirigé pendant des décennies la société minière De Beers, s'est vu décerné par l'Institut américain de gemmologie le plus haut grade d'intensité de couleur (fancy vivid).

Or la plupart des diamants roses pèsent moins d'un carat et les diamants roses «fancy vivid» de plus de dix carats sont quasiment inconnus des salles de ventes, selon Christie's.

La pierre vendue mardi fait partie des diamants dits de type IIa, impliquant qu'elle contient très peu voire aucune trace d'azote, ce qui représente moins de 2% de tous les diamants, selon les experts. Les diamants de ce type font partie des plus purs chimiquement, avec souvent «une exceptionnelle transparence et brillance», selon la maison d'enchères britannique. (afp/nxp)