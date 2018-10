Le directeur des bibliothèques lausannoises s'en va à Genève

La Bibliothèque de Genève (BGE) connaît son futur directeur, chargé de sortir l'institution de la période difficile qu'elle vient de traverser. Actuel directeur des Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne, Frédéric Sardet, 55 ans, prendra le 1er février 2019 la tête de l'institution basée aux Bastions.

La BGE, qui dépend de la Ville de Genève, cherchait un directeur depuis le départ houleux d'Alexandre Vanautgaerden, mis en cause dans un audit de la Cour des comptes pour sa gestion des rapports de travail.

Titulaire d'une licence en sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, Frédéric Sardet a également enseigné à l'Unige. Depuis 2009, il dirige les Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne. Selon la Ville de Genève, il est parvenu à moderniser l'institution lausannoise et à offrir des prestations culturelles et sociales créant un lien de proximité avec la population.

La BGE est répartie sur quatre sites: les Bastions, l'Institut et Musée Voltaire, la Bibliothèque musicale et le Centre d'iconographie.

(24 heures)