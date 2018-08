Le dossier européen s’invite sur le Grütli

«La Suisse et l’UE ont intérêt à collaborer»

Ambassadeur de l’UE en Suisse, Michael Matthiessen faisait partie des invités de la Fête nationale sur le Grütli.







Qu’est-ce que cela vous fait de célébrer le 1er Août ici?



Je me réjouis beaucoup. Avant de venir, j’ai un peu étudié l’histoire et les mythes qui y sont attachés. C’est un lieu symbolique. Il y a un côté émouvant à être ici. Comme ambassadeur en Suisse, c’est important d’être présent. L’an passé, j’étais en béquilles, et n’avais pas pu venir. C’est donc une première pour moi.



Ce lieu vous inspire-t-il alors que la Suisse négocie un accord-cadre avec l’UE?



Ici, nous sommes au cœur de la Suisse, mais aussi au cœur de l’Europe. L’Union européenne, ce n’est pas toute l’Europe. Certains pays comme la Suisse n’en sont pas membres. Mais nous pensons – comme le Conseil fédéral d’ailleurs – que c’est le bon moment de faire un upgrate de nos relations.



La Suisse peut-elle garder son indépendance en signant un accord-cadre?



J’ai un passeport du Danemark. Je viens d’y passer quinze jours en vacances avec mon épouse. Aujourd’hui, je porte une cravate rouge sur une chemise blanche. Ce sont les couleurs de la Suisse, mais aussi du drapeau danois. Le Danemark a gardé son indépendance. Il a sa couronne – avec Sa Majesté la reine – et son gouvernement. Beaucoup de citoyens de l’UE se sentent Danois, Allemand, ou Chypriote, et en même temps Européens. On peut combiner les deux. Je respecte le choix de la Suisse de ne pas être dans l’UE, mais nous devons travailler ensemble, surtout dans un monde qui change et pas forcément dans la bonne direction. Nous avons les mêmes valeurs, nous commerçons pour des milliards, et la géographie ne va pas changer, alors collaborons.



Alain Berset a thématisé la culture suisse du compromis. Un compromis est-il possible avec l’UE?



L’UE aussi est le fruit de compromis. Regardez comment tout a commencé. La réconciliation franco-allemande, c’est un compromis. Nous étions six pays au début, il y en a 28 qui sont désormais autour de la table. On fait des compromis tous les jours. L’UE n’a pas la démocratie directe, mais elle est démocrate avec ses propres institutions. Le compromis n’est pas une spécificité helvétique.



Est-ce le bon moment pour trouver un accord?



Oui, et c’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral aussi aimerait signer cette année. En 2019, il y aura des élections en Suisse, mais aussi dans l’UE. Ce sera donc difficile de négocier. Au sein de l’UE, les élections engendrent des changements, avec un nouveau Parlement, et une nouvelle Commission. Tout ça prend du temps.



Les conditions sont-elles réunies?



La possibilité de trouver un accord existe. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères, avec M. Cassis, et un nouveau secrétaire d’État, avec M. Balzaretti. Depuis mars, il y a beaucoup de contacts à tous les niveaux. Récemment, M. Cassis a reçu le commissaire Johannes Hahn, responsable du dossier suisse. Il n’y a pas beaucoup de vacances pour les fonctionnaires suisses et européens cet été.



Les mesures d’accompagnement sont-elles la clé du problème?



C’est un des éléments. Ce qui est intéressant, c’est de constater qu’avant ce sont les juges étrangers qui posaient problème. Sur ce point, nous avons trouvé un compromis. C’est toujours ainsi dans une négociation. Il y a des solutions qui arrivent plus vite que d’autres.