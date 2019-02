Le festival de ballons plombé par la météo

Le Festival international de ballons a accueilli près de 12'000 personnes cette année. Une fréquentation en très net recul par rapport à l'édition précédente, laquelle avait attiré 35'000 spectateurs.

Le vent, la pluie et la neige ont joué les trouble-fêtes. Sur les neuf journées de vols prévues, seules trois ont été honorées, ont annoncé les organisateurs. Par chance pour le public, les deux samedis ont offert de belles conditions.

Le premier samedi a célébré l?exploit de Bertrand Piccard et Brian Jones, partis 20 ans plus tôt pour le premier tour du monde en ballon. Après un vol commémoratif, les deux aérostiers ont partagé avec environ 500 spectateurs leurs meilleurs souvenirs. Le second samedi a pour sa part rendu hommage aux 40 ans de la création du Centre alpin international de ballon à air chaud.

Spectacle annulé

Les septante équipages présents sont restés en l'air un peu plus de 250 heures. Durant les week-ends, le public a pu tester une expérience de réalité virtuelle, qui a rencontré "un vif succès". Projeté à bord d?une nacelle, le pilote du moment a pu vivre quelques instants de vol en ballon.

Malgré la météo défavorable et l'annulation du traditionnel spectacle son et lumière Night Glow, les organisateurs sont satisfaits du bon déroulement de l?événement.

Les conférences, la nouvelle épreuve dédiée aux Eco-ballons ainsi que les cours pour les pilotes offrent de belles opportunités pour diversifier la programmation du festival à l?avenir, selon eux. Le 42e festival de ballons se déroulera du 25 janvier au 2 février 2020.