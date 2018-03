Le financement des JO divise cantons et partis

Le soutien financier du Conseil fédéral à la candidature Sion 2026 ne fait pas l'unanimité. Le milliard de francs promis reçoit l'aval des milieux du tourisme et des principaux cantons concernés par l'organisation des JO. Mais les partis s'inquiètent de la facture et des conséquences environnementales.

Le Conseil fédéral a annoncé en octobre dernier vouloir soutenir la candidature valaisanne jusqu'à hauteur d'un milliard de francs. Le gouvernement se montre convaincu des effets positifs de l'évènement sur la cohésion nationale et le développement économique du pays. Ces arguments font mouche auprès d'une partie des destinataires de la procédure de consultation, qui prenait fin vendredi.

Outre l'évident soutien du gouvernement valaisan et du réseau des communes du Haut-Valais, les principaux cantons concernés par l'organisation des Jeux ne cachent pas leur enthousiasme pour la candidature de Sion 2026.

Soutien de Fribourg et Vaud Le canton de Fribourg, éventuel hôte de certains matches de hockey sur glace, évoque un «projet fédérateur» et «raisonnable financièrement». Il souscrit à la participation financière de la Confédération.

Même son de cloche chez son voisin vaudois, qui accueillerait des compétitions de patinage et de snowboard ainsi qu'une partie du village olympique. Le canton regrette cependant que la garantie de déficit de la Confédération n'aille pas au-delà des 215 millions de francs prévus.

La Confédération devrait s'engager à prendre en charge la totalité du déficit, selon le gouvernement vaudois. Tout comme le canton de Fribourg, Vaud se montre sensible quant aux coûts de la sécurité, en raison du risque terroriste notamment.

Les milieux du tourisme sont aussi enthousiastes. Avec Sion 2026, l'occasion est donnée de «montrer la beauté et l'efficacité de la Suisse» à des milliards de personnes, ceci dans «un cadre financier raisonnable», font valoir de concert hotelleriesuisse, Gastrosuisse et la Fédération suisse du tourisme.

Question du financement

L'organisation des JO représente «une formidable opportunité», estime le PDC, pour qui la participation de la Confédération est «proportionnée et suffisante». Mais il faut que le financement soit assuré, que la durabilité et la sécurité soient garanties, et que l'évènement obtienne le soutien de la population locale.

Cet entrain est partagé par le PBD, qui voit dans cette candidature intercantonale l'occasion de renforcer les liens entre villes et régions de montagne, ce qui aurait des effets positifs sur l'esprit de cohésion de la population suisse.

L'UDC est tiède, craignant qu'au final les coûts ne se révèlent bien plus élevés que prévus. Pour que le projet soit viable, il faut d'abord que les régions concernées assurent leur soutien. Le parti ne se prononcera donc qu'après le vote du Valais, et lorsqu'il sera garanti que le contribuable n'aura pas à payer davantage. Il conditionne par ailleurs son soutien au renouvellement de l'armée de l'air et de la défense aérienne.

Quant au PLR, il prendra position lundi. A l'automne dernier, les libéraux-radicaux estimaient séduisante l'idée de Jeux olympiques sans gigantisme. Toutefois, malgré sa sympathie à l'encontre des JO, ils considèrent que le Parlement doit prendre une décision «entrepreneuriale».

Du côté des Vert'libéraux, on approuve le soutien de la Confédération à la candidature Sion 2026, considérée comme une «opportunité», mais à certaines conditions: les Jeux doivent être écologiques et exemplaires. Et les coûts pris en charge par la Confédération doivent être, au moins partiellement, répercutés dans le budget du Département fédéral des sports (DDPS).

Au peuple de décider

Le Parti socialiste n'est pas du tout emballé, pointant du doigt le gigantisme des derniers JO sous l'égide du Comité international olympique. Pour le PS, des Jeux avec une gestion durable et une responsabilité sociale sont aujourd'hui à peine possible. Le parti voit dans leur organisation plus de risques - pour l'environnement et les finances notamment - que d'opportunités.

Les socialistes sont d'avis que le peuple doit se prononcer sur ce soutien d'un milliard de francs. Le National a accepté le 13 mars une motion de Silva Semadeni (PS/GR) allant en ce sens, mais le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Pour les Verts aussi, c'est au peuple doit trancher. Ils s'opposent farouchement au financement des JO par la Confédération. Ces joutes représentent des risques financiers pour les cantons, une faute stratégique pour l'avenir du tourisme suisse et une destruction de l'environnement, écrit le parti. Une analyse reprise par les organisations environnementales.

Les Grisons à reculons

Les Valaisans se prononceront le 10 juin sur la candidature Sion 2026. Le canton de Berne votera entre fin 2018 et début 2019. Dans la commune de Kandersteg (BE), qui devrait accueillir les épreuves de saut à ski et de combiné nordique, un scrutin est fixé au 8 juin. Aucun vote n'est prévu dans le canton de Vaud.

Quant aux Grisons, après l'échec dans les urnes de la candidature de St-Moritz, ils sont sur la retenue et ne veulent soutenir financièrement que la partie grisonne de l'événement. Avec les courses de bob, luge et skeleton prévues à St-Moritz, le canton fait partie de la candidature Sion 2026, mais il s'exclut explicitement des cantons organisateurs. (ats/nxp)