Le foehn a soufflé sur la Suisse à plus de 100 km/h

Une violente tempête de foehn a balayé la Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Des rafales ont dépassé les 100 km/h non seulement en montagne mais aussi dans les vallées.

A Gütsch ob Andermatt (UR), le vent a atteint 158 km/h, rapporte samedi matin SRF Meteo. Aux Diablerets (VD), il soufflait à 139 km/h et à 138 km/h à Meiringen (BE). Des vents violents de plus de 130 km/h sont encore attendus dans la journée dans l'Oberland bernois et dans la vallée de la Reuss.

En raison des chutes de neige abondantes et du vent, le danger d'avalanche est élevé dans le sud des Alpes et dans la région du Gothard. Selon le portail des dangers naturels de la Confédération, il atteint le niveau 4 à 5, soit fort à très fort, le maximum de l'échelle.

Sous l'effet du foehn, les températures dans les vallées alpines ont été exceptionnellement douces. Il faisait 17 degrés dans le canton de Glaris peu après 4h, environ 10 sur l'Uetliberg (ZH). Selon les météorologues, il s'agit d'un phénomène d'inversion des températures, lorsque l'air est plus doux en montagne qu'en plaine.

In #Meiringen wurde soeben eine #Föhnböe mit 138 km/h gemessen! Dies ist dort die 6. höchste Windgeschwindigkeit seit Messbeginn (1997). Der #Rekord wäre bei 146 km/h. #Föhnsturm ^ls pic.twitter.com/j0Z6G8OyPD — SRF Meteo (@srfmeteo) November 23, 2019

(ats/nxp)