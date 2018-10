Le foehn fait monter le thermomètre au Tessin

Le foehn a offert une nuit et une journée estivale au Tessin. A Biasca, le thermomètre affichait 23,3 degrés peu après six heures et plus de 22 degrés dans le Val Maggia. Les températures ont même atteint 30,1 degrés en journée à Locarno.

Lugano, Stabio et les villes de plaine ont également profité de températures entre 26 et 29 degrés. Il n'y a plus eu de jour de canicule aussi tard dans l'année depuis le 25 septembre 1983, selon MeteoNews. Jusqu'à présent, les mois d'octobre n'avaient jamais enregistré des températures au-delà de 30 degrés.

Fortes rafales

Durant la nuit, le vent chaud n'avait pas atteint les régions lacustres. Dans la plaine de Magadino, la température n'a pas dépassé les 8 degrés durant la nuit, indique mercredi le service météo de SRF.

Dans les montagnes tessinoises et sur les sommets valaisans et des Grisons, les rafales de vent ont atteint 100 km/h. Le soleil sera encore au rendez-vous jeudi et vendredi avant l'arrivée de la pluie et de la neige ce week-end. (ats/nxp)