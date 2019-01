Le froid célébré dans la «Sibérie de la Suisse»

La Brévine (NE) va célébrer samedi sa 8e Fête du froid . Lancée en 2012 pour marquer le 25e anniversaire du record suisse de -41,8 degrés, la manifestation va permettre au public de découvrir une série d'animations qui s'articule autour du froid.

L'an dernier, la fête a attiré entre 4000 et 5000 personnes, contre environ 3000 lors des éditions précédentes. «On attend une fréquentation légèrement supérieure à celle de l'an dernier car les conditions météorologiques seront favorables et la neige sera présente», a déclaré à Keystone-ATS, Jean-Daniel Oppliger, membre du comité d'organisation.

Un service de bus gratuit

«C'est difficile de connaître et de compter le nombre exact de visiteurs car la manifestation est gratuite et selon le moment de la journée, elle n'attire pas le même public», a ajouté Jean-Daniel Oppliger. Le matin, les sportifs viennent par exemple participer à la snow party (ski de fond, raquettes, sentier hivernal), l'après-midi est plutôt consacré aux familles et la fin de journée à ceux qui veulent faire la fête.

Jean-Daniel Oppliger relève que cette année des parkings ont été installés à La Brévine et qu'un service de bus gratuit va relier la localité au Lac des Taillères. «Cela nous évitera d'avoir des reproches liés au parcage».

Construction d'un igloo

Centre névralgique de la fête, le Lac des Taillères va accueillir un Village du Froid où seront notamment proposés des balades en traîneaux, des sculptures à la tronçonneuse sur bois et sur neige, une chasse au trésor, des animations musicales et un marché du terroir. Les visiteurs pourront aussi s'initier à la construction d'un igloo.

Après un cortège au flambeau en fin d'après-midi, les participants pourront déguster un repas du terroir sous une tente de 400 places chauffée. Puis, ils pourront assister à un grand feu d'artifice, suivi d'une disco du froid.

C'est le 12 janvier 1987 que la température la plus basse a été enregistrée à La Brévine: -41,8 degrés. Durant cette saison, le thermomètre y est descendu à -28,7 degrés. Le froid ne devrait pas être polaire samedi car il devrait faire entre -2 degrés et 0 degré durant la journée, selon MétéoSuisse.

L'objectif des autorités communales et des responsables du tourisme neuchâtelois est de faire de la «Sibérie de la Suisse» une attraction. Le froid doit devenir un produit d'appel. (ats/nxp)