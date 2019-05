Le futur Musée d'histoire naturelle prend forme

Les contours du futur Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHNF) prennent forme. Le projet M13 a décroché le concours d'architecture pour le futur site dans le quartier des Arsenaux du chef-lieu cantonal. La réalisation est agendée pour 2023 ou 2024, au plus tôt.

Proposé par le bureau d’architecture fribourgeois Zamparo Architectes, le projet a été choisi à l’unanimité des membres du jury parmi 100 propositions, issues de sept pays, a indiqué mercredi l'Etat de Fribourg. Sa concrétisation devrait intervenir à l'horizon de 2023 ou de 2024, selon des projections émises il y a deux ans.

«Le projet retenu offre une solution architecturale et urbaine fonctionnelle, élégante et équilibrée dans le respect du bâtiment protégé de l’Arsenal», lit-on dans le communiqué. Il accorde en même temps une attention particulière à l’utilisation du bois et à l’aménagement des espaces extérieurs.

M13 s’inscrit durablement dans un quartier en plein essor, en se posant comme lien entre les espaces publics. L’ancien Arsenal offrira une position centrale au MHNF, au croisement d’axes de mobilité douce et en lien direct avec la gare, le Jardin botanique, le quartier du Domino ainsi que le Boulevard de Pérolles et les Hautes écoles.

Demande de crédit

La prochaine étape consistera désormais à formuler une demande de crédit d’étude développée sur la base du projet lauréat. La requête sera soumise au Grand Conseil au plus tard dans le courant de l'année 2020. Un concours pour la scénographie de l’exposition permanente du futur MHNF sera lancé par la suite.

Le MHNF est le musée le plus fréquenté du canton de Fribourg, avec plus de 60'000 visiteurs par an en moyenne. Il compte une vingtaine collaborateurs réguliers. Grâce à son suivi de la cigogne Max, l'institution s'est fait connaître au-delà des frontières cantonales.

Le public peut découvrir le projet lauréat, ainsi que les projets déposés dans le cadre du concours d’architecture, du 9 au 21 mai, à la route des Cliniques 15, à Fribourg. M13 vient concrétiser une intention dont il était question depuis des années dans le canton, mais qui avait été retardé notamment pour des raisons budgétaires. (ats/nxp)