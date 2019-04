Le «glamping» booste le camping helvétique

Le camping a la cote. TCS Camping a affiché des records en matière de nuitées et de chiffre d'affaires en 2018. Des hausses principalement expliquées par de bonnes conditions météorologiques et l'intérêt grandissant pour le «glamping».

Le chiffre d'affaires brut du TCS Camping a augmenté de 10% pour atteindre 23,9 millions de francs. Quant aux nuitées touristiques, elles ont progressé de 13% pour s'établir à 594 000, indique le TCS dans un communiqué publié lundi. Et de se réjouir tout particulièrement d'un taux d'occupation élevé, également avant et après la haute saison.

Outre le beau temps et l'attrait du «glamping» – à savoir un camping «glamour» dans des hébergements confortables et tout équipés – le TCS explique ces bons résultats par le nombre croissant de jeunes familles venues découvrir le camping. Les débats autour du climat poussent également les touristes à choisir des destinations dans la nature et proche de leur domicile, selon l'entreprise.

Pour 2019, le TCS entend poursuivre ses investissements dans le «glamping». À l'ouverture de la saison, le 10 avril, 224 logements de ce type seront proposés dans toute la Suisse. Les réservations sont d'ores et déjà prometteuses, relève Olivier Grützner, responsable Tourisme et loisirs au TCS. (ats/nxp)