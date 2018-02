Le groupe Rouge soutient «No Billag»

Le groupe Rouge se prononce en faveur de l'initiative «No Billag» en votation le 4 mars prochain. L'éditeur estime «que la libre concurrence est gage de la diversité».

Financé par la publicité, le groupe Rouge ne touche pas de quote-part de la redevance, rappelle-t-il dans un communiqué. Il estime que «l'abondance d'argent» liée à cette redevance a «entraîné une hégémonie du service public sur l'audiovisuel et a étouffé ainsi tout développement d'une véritable concurrence privée».

Le groupe, qui édite notamment radio Rouge et Rouge TV, ajoute qu'en Suisse romande sur plus de 30 chaînes de télévision et radio, huit sont exclusivement financées par des fonds privés. «Leur budget total additionné représente à peine 2% de celui de leurs concurrents publics», peut-on lire. (ats/nxp)