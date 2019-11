Le lanceur de plaque d’égout conteste sa lourde peine

Diamètre: 32 cm. Épaisseur: 2,5 cm. Poids: 2,5 kg. La plaque d’égout lancée sur un fan du FC Zurich aurait pu lui coûter la vie. Vendredi, l’auteur de cet acte de violence ayant marqué les esprits il y a deux ans comparaît devant la Cour d’appel de Zurich. Il a fait recours contre la lourde peine de prison dont il a écopé en première instance. En juin 2018, le Tribunal de district de Winterthour l’avait reconnu coupable de tentative de meurtre. À 22 ans – 23 aujourd’hui ?, le jeune Suisse, alors apprenti cuisinier, s’était vu condamner à 7 ans de prison.

Les faits remontent à une soirée de mai 2017. Le match entre le FC Winterthour et le FC Zurich vient de se terminer. Le «lanceur de plaque d’égout», comme il est désormais connu, se dirige avec un groupe de supporters du FC Winterthour vers la gare. Il décroche ledit couvercle et, du haut du parking surplombant une partie des voies, le jette par-dessus la rambarde. L’objet finit sa chute 11 mètres plus bas, sur le quai 9, où patientent des fans de l’équipe adverse. La plaque blesse grièvement l’un d’entre eux, un Suisse de 28 ans, professeur d’école secondaire. Touchée à la tête et à l’épaule, la victime s’en sort avec une fracture du crâne, des hémorragies cérébrales et une contusion à une épaule. Elle passe trois jours aux soins intensifs. Son agresseur est arrêté quatre jours après le méfait.

En première instance, le Ministère public avait requis 9 ans de prison. L’auteur du lancer savait que son geste pouvait avoir des conséquences fatales. Une expertise avait estimé que la plaque s’était abattue sur la victime à une vitesse de 53 km/h. La défense avait plaidé l’acquittement, affirmant que le prévenu n’était pas responsable de ses actes en raison de son état d’ébriété au moment des faits. L’apprenti cuisinier avait consommé 3 litres de bière. La Cour avait largement suivi le réquisitoire du Ministère public. En infligeant une peine légèrement inférieure à celle requise, elle prenait en compte une diminution moyenne de responsabilité en raison de l’alcoolisation de l’agresseur.

Aucun souvenir

Pourquoi avoir lancé le couvercle? La question est restée sans réponse en première instance. Le prévenu, qui soutenait ne pas être particulièrement intéressé par le foot, avait déclaré ne se souvenir de rien en raison de son ivresse. Une version des faits qui avait été jugée peu crédible. Trois minutes après avoir jeté l’objet, il avait écrit à sa copine de l’époque qu’il venait de balancer une plaque d’égout sur des fans du FC Zurich. Le message ne contenait pas une seule faute. À la suite de la procédure, le jeune homme a perdu sa place d’apprentissage.