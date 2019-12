Le long périple d’Isabelle Moret de Berne à Yens

Entre le rendez-vous sur la place Fédérale en fin de matinée et l’arrivée à Yens en début de soirée, le trajet aura duré six heures pour Isabelle Moret et ses centaines d’invités. Ce mercredi, c’était en effet la journée de célébration officielle de l’élection de la politicienne vaudoise à la présidence du Conseil national. Et comme de coutume, le programme consistait à relier Berne au lieu de domicile du nouveau premier citoyen du pays.

Isabelle Moret et sa suite partirent à 300 et se virent arriver à 700 à Yens (lire l’encadré). Car à chaque étape, de nouveaux invités se sont mêlés aux premiers accompagnants.

Première étape: du classique, la place Fédérale devant le palais homonyme, avec Milices Vaudoises en costume et deux salves de tirs assourdissantes, le tout entouré par la police fédérale et la police cantonale de Berne. La suite, là aussi du classique: le train de 12h39 pour rejoindre le canton de Vaud. «Mon but est de faire découvrir tous les atouts touristiques et culinaires du canton», expliquera Isabelle Moret plus tard.

Dans les bagages d’Isabelle Moret, on trouvait notamment sa famille, ses amis, un conseiller fédéral (son collègue de parti Ignazio Cassis), la présidente de son parti (Petra Gössi), ses collègues parlementaires vaudois, de nombreux élus fédéraux, plusieurs huissiers en tenue d’apparat blanche et rouge à bicorne noir, le chef de l’armée, des policiers fédéraux, vaudois et des transports, des journalistes, des photographes, etc.

Sponsors publics et privés

Après un arrêt à Fribourg pour faire monter des officiels fribourgeois, direction Cully par la voie du train des vignes et Vevey. Là, accueil tous sourires du Conseil d’Etat in corpore sur le quai de gare, flanqué de nombreux députés, des huissiers en grande tenue verte et blanche avec bicorne noir, du chef de la police cantonale, du président du tribunal cantonal, du procureur général, d’un grand nombre de hauts commis de l’Etat, etc.

L’État de Vaud a versé 93'000 francs pour participer au financement de cette journée et de la réception de lundi dernier au Palais fédéral (lire encadré). Plusieurs sponsors privés ont participé à l’événement: l’association Vaud Cliniques, la Banque cantonale vaudoise (BCV), la CGN, la banque Bonhôte, le groupe Amag, la société Bernard Nicod, etc.

Comme tous les autres invités de la journée, Nuria Gorrite, la présidente socialiste du gouvernement cantonal, dit sa «fierté» de voir Isabelle Moret présider le Conseil national. «D’autant plus qu’on est en 2019, l’année de la femme, ajoute la politicienne morgienne. Comme femme moderne qui maîtrise plusieurs langues et qui sait concilier vie familiale et vie professionnelle, Isabelle Moret incarne le Canton de Vaud, qui n’est pas seulement fait de traditions, mais aussi de modernité.»

Cent-Suisses en costume

Cully sert alors de «plateforme de transfert modal», selon la terminologie des grands projets vaudois. Car après le train, c’est le bateau jusqu’à Morges, avec un arrêt à Lausanne pour y faire monter des municipaux et des conseillers communaux, et de nombreux Cent-Suisses de la Fête des Vignerons, avec costumes, hallebardes et épées.

Alors que les Vaudois se réjouissent de voir le soleil après la «grisaille de Berne», les Fribourgeois et les Alémaniques notent un temps «un peu frisquet». Au menu désormais: flûtes au sel et mignardises. Pour l’occasion le «Lausanne» ne navigue pas seul. Sa petite armada est constituée d’une vedette de le gendarmerie et de plusieurs bateaux des sauvetages de la région.

Bien sûr, il y a eu quelques petits couacs au cours de la journée, mais rien de bien méchant: une machine à café qui tombe en rade dans le train spécial et les Milices Vaudoises qui filent trop vite à Morges, au point de semer quelques convives à la descente du bateau.

Climat et manger local

Le trajet se termine enfin, environ six heures après le rendez-vous à Berne. A Yens, où le repas est préparé par 80 apprentis de GastroVaud, chacun dit sa fierté. Au menu: papet «revisité» et vacherin, notamment.

Isabelle Moret, elle, se dit «très émue». «Mon thème de présidence est la prévention en général, embraye-t-elle. Cela passe par la prévention de la santé par exemple, mais aussi par la prévention de notre agriculture et du manger local. À l’heure où tout le monde est préoccupé par le climat, j’ai par exemple envoyé des invitations green envelop, c’est-à-dire par mail, et les verres de ce soir sont en plastique réutilisable.»

Parmi les inscrits à qui ont été distribués des autocollants labellisés «citoyen», on trouve Eunika, Chantal et Heinz. «Isabelle Moret est une femme très sympathique, gentille et très abordable. En tant que conseillère communale, elle est l’une des plus assidues lors des séances. C’est extraordinaire.»

«Comme un travail d’ambassadeur»

Le Conseil national a déjà été présidé à 20 reprises par un Vaudois. Les deux derniers, ce furent le radical Yves Christen et l’UDC André Bugnon; le premier en 2002 et en 2003, le second en 2007 et en 2008. Tous les deux en parlent avec des étoiles dans les yeux. «C’était une année exceptionnelle, s’enthousiasme André Bugnon. On m’avait dit qu’on arrivait à la fin de l’année sur les genoux, mais j’aurais volontiers continué. J’ai adoré jouer ce rôle.»

Ce rôle justement, c’est d’une part présider et préparer les séances du Conseil national, mais aussi aligner les réunions, réceptions et représentations officielles. Et parfois aussi voyager pour représenter la Suisse à l’étranger. André Bugnon a par exemple quitté trois fois le territoire confédéral pour se rendre en Algérie, au Mexique et en Chine. «J’ai travaillé comme un ambassadeur durant un an», se souvient l’ancien député et syndic de Saint-Prex. Mais à Berne, beaucoup se souviennent aussi de lui comme du président qui avait dû annoncer la non-réélection de Christoph Blocher au Conseil fédéral.

Yves Christen confirme le côté prenant et passionnant de la fonction: «Quand on est président, c’est quasi à temps complet, alors que la charge de conseiller national représentait un bon 50%.»

Ancien syndic de Vevey et député, il présidait le Conseil national alors que débutait la guerre d’Irak. «Nous avions organisé une session spéciale car nous devions décider de laisser ou non des avions américains traverser notre espace aérien», se souvient-il. Yves Christen a quitté le parlement en 2006, laissant justement sa place à Isabelle Moret. «Je suis très fier, ajoute-t-il, de la voir accéder à cette présidence et d’avoir vu son avenir politique à l’époque.»