Le loyer moyen s'élève à 1300 francs en Suisse

La Suisse comptait 2,1 millions de ménages de locataires (59%) à la fin 2015. Les cantons urbains de BS (83%) et de GE (78%) présentent les parts les plus élevées de logements en location, les cantons du VS (38%) et du JU (38%) les parts les plus faibles.

Les ménages locataires sont avant tout des ménages d’une personne (44%) ou des ménages de couple avec ou sans enfants (45%), écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ces deux types de ménages représentent respectivement 35% et 56% de l’ensemble des ménages.

Toutes tailles de logements confondues, le loyer mensuel net 2015 se monte en moyenne à 1306 francs au niveau suisse. Les loyers les plus élevés se trouvent dans les cantons de ZG, SZ et ZH. Les cantons les plus avantageux sont le JU, NE et GL. Genève se situe au-dessus de la moyenne nationale, VD dans la moyenne, VS, FR et BE en dessous.

En 2015, le loyer moyen d'un logement de 3 pièces était de 1238 francs. Pour un 4 pièces, il fallait débourser 1500 francs. Le loyer moyen d'un 6 pièces et plus était de 2405 francs.

Quant aux propriétaires des logements loués, près de la moitié, en 2017 cette fois, étaient des particuliers. Leur part est la plus élevée au Tessin, avec plus de 70%, suivi de l'Espace Mitteland, avec un peu plus de 55%. Dans la région lémanique, le taux de particuliers propriétaires de logements de location s'élève à 40%. (ats/nxp)