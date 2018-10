Le malaise grandit vis-à-vis de l’Arabie saoudite

L’affaire Khashoggi – du nom de ce journaliste assassiné à l’intérieur du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul – éclaire d’un jour nouveau les relations entre Berne et Riyad. «Il faut clarifier notre position et arrêter de jouer sur deux tableaux, s’énerve Lisa Mazzone (Verts/GE). La Suisse ne peut pas livrer des armes à un pays qui viole les droits humains et doit choisir son rôle de promoteur de la paix.» Roland Büchel (UDC/SG), ancien président de la Commission de politique extérieure, reconnaît l’existence d’un «malaise». Et d’ajouter: «On sent une volonté d’être plus restrictif.»

Photo compromettante

Si la situation préoccupe aussi bien la gauche que la droite, c’est que de nouveaux éléments n’en finissent pas d’apparaître. Ainsi, le «SonntagsBlick» montrait ce dimanche – photo à l’appui (celle publiée ci-contre) – des fusils suisses utilisés par des soldats saoudiens dans le conflit au Yémen. Une révélation qui survient quelques jours après que le «Tages-Anzeiger» dévoile des ventes controversées entre le constructeur d’avion suisse Pilatus et l’armée de l’air saoudienne. Des accusations contestées depuis par le directeur de l’entreprise.

Pour ne rien arranger, le Conseil fédéral semble faire le grand écart dans ce dossier. Il y a d’un côté les critiques. En début de semaine passée, le Département fédéral des affaires étrangères convoquait le chargé d’affaires saoudien à Berne. Et Ignazio Cassis lui-même n’excluait pas des sanctions contre Riyad suite à l’assassinat de Khashoggi.

De l’autre, les intérêts économiques. Plusieurs médias ont rapporté une séance houleuse du Conseil fédéral sur l’opportunité de réexaminer les contrats d’exportation de matériel de guerre vers l’Arabie saoudite. La socialiste Simonetta Sommaruga aurait voulu y mettre un terme. Le PLR Johann Schneider-Ammann s’y serait vivement opposé: ce serait contraire à l’État de droit.

Double discours

Si le ton monte, c’est que l’affaire Khashoggi tombe dans un contexte explosif. Face à une industrie d’armement aux abois, le Conseil fédéral envisage de faciliter les exportations dans des pays en proie à une guerre civile, s’il n’y a aucune raison de penser que les armes seront utilisées dans le conflit. Le département de Johann Schneider-Ammann doit trancher prochainement sur ce point délicat, mais le peuple ou le parlement pourrait mettre le holà (lire encadré).

Entre condamnations et relations commerciales, ce double discours du Conseil fédéral n’étonne pas Manuel Tornare (PS/GE). «Personne n’ose se fâcher avec les milliards de l’Arabie saoudite. Ça ressemble à ce que fait Emmanuel Macron en France. D’un côté, on donne des gages à l’opinion publique en condamnant les agissements. De l’autre, on se soumet aux lobbys de l’armement. Il n’y a plus de fibre humaniste au Conseil fédéral depuis le départ de Didier Burkhalter.»

«Lorsqu’il s’agit d’autres pays, l’ONU est beaucoup plus prompte à intervenir»

Face à ces accusations, Laurent Wehrli (PLR/VD) rappelle que chaque ministre est dans son rôle. «Johann Schneider-Ammann défend l’économie et Ignazio Cassis est ministre des Affaires étrangères.» Sur le fond, il tient aussi à remettre les choses dans leur contexte. «Il n’y a plus d’exportations d’armes vers l’Arabie saoudite depuis 2009, sauf pour les contrats de maintenance. Or, il semble qu’il est bel et bien question de pièces de rechange pour les ventes de l’entreprise Pilatus.»

Concernant les fusils apparemment retrouvés au Yémen, ils auraient été acquis sur le marché noir, après une livraison effectuée en 2006. «Si tel est le cas, nous sommes à nouveau avant l’interdiction de 2009», poursuit le Vaudois. Tout en soulignant que le marché noir se moque bien des interdictions de vente d’armes.

Faut-il tout de même prendre des sanctions? «C’est beaucoup trop tôt, explique Roger Golay (MCG). Bien qu’il y ait un faisceau d’indices, il n’y a pas encore de preuve formelle de l’implication du régime saoudien dans l’assassinat de Khashoggi. Il faut faire redescendre l’émotion dans ce dossier, et attendre d’en savoir plus.»

Jouer les premiers de classe

Pour Roland Büchel, la Suisse n’a pas à jouer les premiers de classe dans ce dossier. «Si des sanctions sont prises par l’ONU, alors la Suisse doit suivre.» Il s’étonne d’ailleurs de tous ces pays qui parlent de droits humains et qui se gardent bien de critiquer frontalement l’Arabie saoudite. Laurent Wehrli s’interroge lui aussi de ce surprenant manque de réactivité de la communauté internationale. «Lorsqu’il s’agit d’autres pays, l’ONU est beaucoup plus prompte à intervenir.»

En attendant, la Suisse doit trancher elle-même une autre question. Invité par l’Arabie saoudite, Ueli Maurer, ministre UDC des Finances, doit-il s’y rendre l’an prochain? Son département indique qu’aucune décision n’a encore été prise. «L’important, c’est de continuer à parler avec tout le monde», estime Roland Büchel. (24 heures)