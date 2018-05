Le match sur les jeux d’argent se dispute au coude-à-coude

Partisans et opposants à la loi sur les jeux d’argent sont épaule contre épaule. Le deuxième sondage Tamedia (le groupe qui édite notamment ce journal) sur les votations fédérales du 10 juin prochain montre un rééquilibrage entre les deux camps. Par rapport à la première enquête menée fin avril, la proportion d’opinions en faveur de la nouvelle législation grimpe de 5 points, à 47%, tandis que le «non» recule de 6 points, à 47% également. Quelque 6% des sondés n’ont pas arrêté leur choix.

«Ces résultats dénotent une dynamique favorable à la loi, qui va dans le sens d’un autre sondage réalisé par la SSR», observe le politologue Pascal Sciarini, de l’Université de Genève. Cette évolution est assez commune lors de scrutins sur des objets élaborés par les autorités, selon lui: «Généralement, les référendaires entrent d’abord en scène et prennent de l’avance, puis perdent du terrain quand le Conseil fédéral et les milieux qui défendent le projet s’engagent pleinement.»

L’enquête fait ressortir une cassure nette entre la Suisse romande et alémanique. Les francophones sont 56% à soutenir la loi, contre 44% du côté des germanophones. Pour Pascal Sciarini, la tendance des Alémaniques à privilégier la liberté individuelle et à se montrer davantage hostiles que les Romands aux régulations étatiques peut constituer une explication. Concernant les Tessinois, la marge d’erreur est trop importante pour tirer des conclusions.

Au Röstigraben s’ajoute un «Altergraben»: les plus de 65 ans sont 60% à être acquis à la loi, contre 37% pour les 18-34. «C’est clairement l’usage différent d’Internet fait par les jeunes et les aînés qui est derrière cet écart», commente le politologue René Knüsel, de l’Université de Lausanne.

Les électeurs du PDC (58% de oui) et des Verts (56% de oui) sont les seuls à approuver la législation. Les plus réfractaires sont les sympathisants de l’UDC (54% de non), suivis des Vert’libéraux (50% de non).

L’argument de l’argent

L’argument qui parle le plus aux partisans de la loi est qu’elle garantit à leurs yeux que tous les fournisseurs de jeux financiers paient des impôts à des fins caritatives. La protection des joueurs contre la dépendance arrive en deuxième position. Contre la loi, l’argument qui fait le plus mouche auprès de ses détracteurs est l’atteinte grave à la liberté économique et d’information représentée selon eux par le blocage de sites de jeux en ligne étrangers. Ils considèrent aussi que le blocage de ces plateformes créerait un dangereux précédent et craignent que cela tente d’autres industries.

Opposé à la loi, Jean-Philippe Gay-Fraret réfute l’argument financier. «L’argent des casinos et des loteries est déjà là et il le restera même si la loi ne passe pas, réagit le vice-président des Jeunes UDC. Après, on peut discuter de comment récupérer les 250 millions engrangés par les sites étrangers. Selon moi, cela peut être fait par un système de concessions plutôt que par l’interdiction.»

Si la loi est balayée, ce ne sera pas la «fin des haricots», abonde le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS): «Il y aura une nouvelle loi, sans blocage d’Internet, avec davantage de mesures de prévention et, certes, une ouverture à la concurrence.» Le «coup de semonce» qui découle du sondage est «assez rude» pour le Valaisan: «On peut s’attendre à une victoire du «oui», même si on va se battre jusqu’au dernier moment.»

Dans le camp d’en face, la conseillère aux États Géraldine Savary (PS/VD) se montre satisfaite de la progression significative du oui, mais estime que rien n’est encore joué: «Je suis très en colère contre les arguments des adversaires, à gauche comme à droite, qui défendent l’accès à des sites parfois liés à des activités criminelles. Je ne comprends pas cette position. Et nous devons continuer à rappeler le rôle des loteries dans les missions d’utilité publique.»

Réglementer le secteur

Pour rappel, la loi sur les jeux d’argent constitue une mise en œuvre de l’article constitutionnel sur les jeux d’argent accepté par le peuple et les cantons en 2012. Elle doit réglementer un secteur bouleversé par Internet et protéger le milliard de francs issu des jeux de loterie et des casinos qui va à l’AVS, aux cantons, au sport ou encore à la culture.

La loi veut maintenir le monopole des sociétés de loterie et permettre aux seuls casinos physiques présents sur sol suisse de proposer des jeux en ligne de type poker ou black jack. Les sites étrangers seront bloqués. Des mesures contre l’addiction, le blanchiment et les manipulations sportives sont aussi prévues. Des opposants de tous bords jugent que le texte n’en fait pas assez en matière de protection des joueurs et dénoncent une «censure» du Web. Un référendum a été lancé, c’est pourquoi le peuple doit se prononcer.

Collaboration: Lise Bailat (24 heures)