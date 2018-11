Le meilleur sommelier de la bière est bâlois

Le roi des sommeliers suisses de la bière est, cette année, un Bâlois de la campagne.

Martin Droeser, de Gelterkinden, a été désigné samedi au Bierhübeli de Berne parmi 40 candidats de toute la Suisse.

Avec ses dauphins, trois Alémaniques, il représentera la Suisse au prochain championnat du monde des sommeliers de la bière, en 2019 à Rimini (I). Pour décrocher le titre, Martin Droeser a dû passer diverses épreuves, théoriques et surtout pratiques, a indiqué samedi dans un communiqué l'Association suisse des brasseries, organisatrice de la compétition, la troisième du genre.

Parmi des échantillons de bière, les concurrents devaient par exemple reconnaître des arômes typiques, mais aussi traquer les faux goûts, comme celui de légumes cuits ou de beurre rance. Ils ont également dû reconnaître à l'aveugle le style d'une dizaine de bières. Les dix meilleurs à l'issue de cette première partie se sont ensuite affrontés dans l'épreuve reine, selon les organisateurs, la présentation d'une bière.

Les dix candidats ont reçu le même breuvage. Charge à eux de le servir selon le rituel et d'en commenter la dégustation, non sans précisions concernant les qualités organoleptiques du produit et le style de bière, sans oublier les accords parfaits mets-bières. (ats/nxp)