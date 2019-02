Le mercure dépasse nettement les 20 degrés

La barre des 20 degrés a été allégrement dépassée vendredi au Tessin grâce à un foehn de secteur nord. Il a même été mesuré plus de 22 degrés à Locarno, Lugano et Stabio, selon meteonews. Ces valeurs sont à la limite des records pour un mois de février.

A Locarno-Magadino, la station de mesure a enregistré 22,6 degrés vendredi après-midi. Les records pour la saison énumèrent 23 degrés à Locarno-Magadino le 25 février 2012, 24,4 degrés à Lugano le 15 février 1928 et 22,4 à Stabio le 25 février 2012.

La haute pression qui règne sur nos régions devrait encore durer au moins jusqu'à la semaine prochaine. Les journées les plus chaudes sont attendues mercredi et jeudi prochains au nord des Alpes. Le thermomètre pourrait là aussi dépasser les 20 degrés et faire sauter quelques records de février. (ats/nxp)