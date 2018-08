Le mercure va encore grimper en Suisse

De nombreux endroits en Suisse, à l'image de Vevey (VD), ont connu une quatrième nuit tropicale consécutive, à savoir que le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 20 degrés. Et le plus chaud reste à venir, dès mardi, d'après les météorologues.

C'est à nouveau à Vevey qu'il a fait le plus chaud durant la nuit de vendredi à samedi, soit 23,2 degrés à 07h00. Meteonews a encore mesuré 22,3 degrés à Lausanne. Neuchâtel n'est pas en reste avec 22,1 degrés. Si les lacs conservent mieux la chaleur du jour, des endroits comme Evionnaz VS (20,7°), Fahy JU (20,5°) et même Chaumont NE, à 1130 mètres d'altitude (20,1°) ont aussi eu droit à une nuit tropicale.

Et la série n'est pas finie. Le plus chaud est à venir, dès mardi, selon Meteonews. Des valeurs supérieures à 36 degrés sont attendues, ce qui devrait constituer les records de l'année. On restera cependant loin des maxima historiques, mesurés en 2003 à Grono GR (41,5°) pour le sud des Alpes, et en 2015 à Genève (39,7°) pour le nord.

En attendant le week-end devrait être à l'image des jours précédents, crescendo, avec le mercure qui devrait passer de 32 à 35 degrés pour les endroits les plus chauds. Meteonews indique que des orages isolés ne sont pas exclus, et pas seulement en altitude. (ats/nxp)